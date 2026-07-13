Νέα εστία έντασης ανάμεσα σε Νότια και Βόρεια Κορέα με αφορμή το θάνατο ναυτικού

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Το Πολεμικό Ναυτικό της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε τον εντοπισμό της σορού του ναυτικού ο οποίος αγνοείτο από το Σαββατοκύριακο κι ενώ υπηρετούσε σε περιπολικό σκάφος κοντά στα θαλάσσια σύνορα με τη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού Ναυτικού, μετά την εξαφάνιση του ναυτικού από το περιπολικό σκάφος ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η σορός του εντοπίστηκε περίπου 52 χιλιόμετρα ανατολικά των ακτών της Νότιας Κορέας. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.

Σε αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Σεούλ είχε ζητήσει τη συνδρομή της Βόρειας Κορέας, στην περίπτωση που ο ναυτικός είχε παρασυρθεί πέρα από τη λεγόμενη Βόρεια Οριακή Γραμμή (Northern Limit Line – NLL), που αποτελεί το αμφισβητούμενο θαλάσσιο σύνορο μεταξύ των δύο χωρών.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, οι οποίες παραμένουν σε αντιπαράθεση κατά μήκος των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων που διαμορφώθηκαν μετά τον Πόλεμο της Κορέας (1950-1953).

Το 2020, Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος του υπουργείου Αλιείας, ο οποίος είχε παρασυρθεί στα ύδατα της Βόρειας Κορέας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Η Πιονγκγιάνγκ είχε εκδώσει τότε σπάνια επίσημη ανακοίνωση με την οποία ζητούσε συγγνώμη για το περιστατικό.

Έκτοτε, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ η Βόρεια Κορέα έχει διακόψει όλες τις επίσημες γραμμές επικοινωνίας με τη Σεούλ.