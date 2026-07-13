CNN: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ- Πού χτυπούν οι ΗΠΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου το οποίο έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές του αμερικανικού στρατού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν έναν ιρανικό πύραυλο Κρουζ, καθώς και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) μονής κατεύθυνσης που φέρεται να εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές Αρχές για τα περιστατικά, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή θύματα στο εμπορικό πλοίο.

Περίπου 20 πλοία σε ένα 24ωρο

Στο μεταξύ, περίπου 20 εμπορικά πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ κατά το τελευταίο 24ωρο σε συντονισμό με τον στρατό των ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι, πέραν των πλοίων που κινήθηκαν υπό αμερικανικό συντονισμό, αρκετά ακόμη εμπορικά πλοία πραγματοποίησαν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το ιρανικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν το έδαφος και στρατιωτικές εγκαταστάσεις χωρών στις νότιες ακτές του Περσικού Κόλπου για την προετοιμασία των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε προειδοποίηση προς τα γειτονικά κράτη, καλώντας τα να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε χώρα χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για επιθέσεις κατά του Ιράν θα θεωρηθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, νόμιμος στόχος αμυντικών πληγμάτων από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, κατηγορώντας τον ότι τηρεί «προκατειλημμένη» στάση υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ισχυρές εκρήξεις

Την ίδια ώρα, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε διάφορες περιοχές του νότιου Ιράν, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο, καθώς και στην πόλη Τζασκ, η οποία βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το ιρανικό κρατικό δίκτυο μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις και στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια ή το μέγεθος των ζημιών.

Το ιρανικό Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι οι αναφορές για ήχους έκρηξης ακούστηκαν και σε περιοχές της επαρχίας Μπουσέρ.

Οι αναφορές έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του αμερικανικού στρατού ότι ξεκίνησε σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.