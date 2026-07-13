Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν για την προστασία των Στενών του Ορμούζ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή (τοπική ώρα) το απόγευμα ότι άρχισαν να διεξάγουν νέα πλήγματα σε βάρος του Ιράν, με διακηρυγμένο σκοπό να το εμποδίσουν να επιτίθεται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιδρομές ξανάρχισαν στις 17:00 (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζοντας ότι σκοπός είναι να «μειωθεί η δυνατότητά τους» (σ.σ. των Ιρανών) «να επιτίθενται εναντίον πληρωμάτων του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία» στο στενό.

«Για να πληρώσουν οι ιρανικές δυνάμεις»

Ο «ανώτατος διοικητής» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων διέταξε τα πλήγματα «για να πληρώσουν οι ιρανικές δυνάμεις», πρόσθεσε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.