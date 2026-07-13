Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου ύστερα από την πολεμική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν

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Oικονομία

Φωτογραφία Αρχείου: Grant Durr/ Unsplash
Φωτογραφία: Grant Durr/ Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο ύστερα από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου το στενό του Ορμούζ.
  • Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια.
  • Η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ύστερα από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου, μέχρι νεωτέρας, το στενό του Ορμούζ – καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων- το Σαββατοκύριακο.

Με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια περί τη 01:10, μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

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