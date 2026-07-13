Ηλεία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια τεσσάρων πεζοπόρων που εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων ατόμων από την Αθήνα τα οποία έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης, στο νομό Ηλείας.

Οι δύο άνδρες και δύο γυναίκες σε κάποιο σημείο της πεζοπορίας, λόγω της ανόδου της στάθμης των νερών στο φαράγγι Σιπρένι, μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα, δεν μπόρεσαν να βρουν δίοδο και εγκλωβίστηκαν.

Δεν έχασαν όμως την ψυχραιμία τους και ειδοποίησαν αμέσως το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους

Μεγάλη κινητοποίηση

Συνέδραμαν κλιμάκια της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα της 18ης ΕΜΟΔΕ από τον Πύργο άνδρες του ΑΤ Αρχαιας Ολυμπίας και της Υ/δνσης Ασφαλείας Πύργου καθώς και κάτοικοι της περιοχής

Και οι τέσσερις πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για το συγκινητικό ενδιαφέρον όλων και την προσπάθεια που έγινε για τον άμεσο εντοπισμό τους.