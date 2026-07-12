Φονική καταδίωξη στο Άργος: Σοκ από την μαγνητική τομογραφία του 20χρονου – «Δεν έχω μένος, νιώθω πόνο» λέει η μητέρα του

Την τελευταία του πνοή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7) ο 20χρονος, ο οποίος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών, έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον άτυχο άνδρα οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων και το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προβλεπόμενους κανόνες.

«Δεν έχω μένος, νιώθω πόνο» λέει η μητέρα του 20χρονου

Συντετριμμένη η μητέρα του 20 μίλησε στον ΑΝΤ1. «Δεν έχω μένος. Νιώθω πόνο και προσπαθώ να διαχειριστώ τον χαμό του παιδιού μου» είπε χαρακτηριστικά.

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς

Μετά τον θάνατο του 20χρονου, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο αστυνομικοί, αναμένεται να αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν ο 20χρονος θα στείλει στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση το πιστοποιητικό θανάτου του νεαρού, και τότε το κατηγορητήριο θα αναβαθμιστεί.

«Θα κληθούν πάλι οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν για τη νέα κατηγορία που θα τους απευθυνθεί. Η κατηγορία αναβαθμίζεται και από απόπειρα ανθρωποκτονίας γίνεται ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Επομένως θα πρέπει να απολογηθούν εκ νέου, αυτό απαιτεί η διαδικασία» δήλωσε η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου.

Σοκ από την μαγνητική τομογραφία του 20χρονου

Σε εικόνα-ντοκουμέντο από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του 20χρονου, που έφερε στη δημοσιότητα το Star, φαίνεται ξεκάθαρα η μοιραία σφαίρα, που έφυγε από το όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ και καρφώθηκε στο κρανίο του άτυχου νεαρού.

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως η σφαίρα είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή» τόνισε η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου.

Η ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου για το βλήμα στο κεφάλι του άτυχου 20χρονου

Η ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου όπου είχε διακομιστεί μετά το Άργος ο 20χρονος επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξένου σώματος, που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά».

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι αστυνομικοί

Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα βασικά σημεία της κατηγορίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξαν ότι δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον νεαρό, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και ανέφεραν ότι οι βολές τους ήταν προειδοποιητικές, μόνο για εκφοβισμό.

Στην περιγραφή τους για το τελευταίο στάδιο της καταδίωξης, ανέφεραν: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Οι ισχυρισμοί των δύο αστυνομικών, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους.

Η στιγμή των πυροβολισμών των αστυνομικών κατά του 20χρονου

Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί, αν και στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλυκες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ. Μάλιστα στη συνέχεια ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο».