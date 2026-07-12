Γερμανία: Προειδοποίηση Σταϊνμάιερ για το ενδεχόμενο ενίσχυσης ακραίων δυνάμεων διεθνώς – «Ζούμε διπλή ιστορική καμπή»

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, μιλώντας στο δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ZDF της Γερμανίας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης «θερινής συνέντευξης», εκδήλωσε την ανησυχία του καλώντας τους πολίτες να ασκούν με προσοχή το εκλογικό τους δικαίωμα.

ΗΠΑ υπό τον Τραμπ… «αλλαγή στην αντίληψη των αξιών»

«Τις χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ. Είναι σχεδόν αδύνατο να απομακρυνθούμε περισσότερο από ό,τι σήμερα. Για το σημείο που βρισκόμαστε ωστόσο δεν ευθύνεται η Γερμανία», απάντησε ο Σταϊνμάιερ στην ερώτηση σχετικά με το εάν το Βερολίνο θα έπρεπε τελικά να αποστασιοποιηθεί από την τρέχουσα πολιτική της Ουάσιγκτον. «Δεν πρέπει να ασπαστούμε το νέο πνεύμα απερισκεψίας. Είναι σημαντικό τη συνολική διεθνή κατάσταση να την αντιμετωπίσουμε με το ευρωπαϊκό μας μοντέλο. Για τη Γερμανία και για την Ευρώπη ισχύει ότι χρειαζόμαστε μια διεθνή τάξη, νόμους και κανόνες», υποστήριξε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος.

Η Ρωσία, με την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας το 2022, «διέρρηξε την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας», ενώ οι ΗΠΑ, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, «επιδεικνύουν αλλαγή στην αντίληψη των αξιών» που γνωρίζαμε, δήλωσε τονίζοντας πως «βρισκόμαστε ενώπιον μιας διπλής ιστορικής καμπής και απαιτείται ρεαλιστική προσέγγιση» στην αντιμετώπιση των Ηνωμένων Πολιτειών εκ μέρους του Βερολίνου.

«Oι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα»

Ερωτώμενος σχετικά με τις επικείμενες εκλογές στα κρατίδια της Σαξονίας – ‘Ανχαλτ (6 Σεπτεμβρίου), του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας και του Βερολίνου (20 Σεπτεμβρίου) και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), ο Φ. Σταϊνμάιερ υποστήριξε ότι, ακόμη και για το πρώτο κρατίδιο, όπου οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην ακροδεξιά προβάδισμα με ποσοστό άνω του 40%, το αποτέλεσμα δεν είναι δεδομένο. «Δεν πρέπει να ενεργούμε σα να είναι οι δημοσκοπήσεις ήδη το εκλογικό αποτέλεσμα. Η προεκλογική εκστρατεία δεν έχει καν ξεκινήσει», δήλωσε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «τα κόμματα του κέντρου θα κάνουν το παν ώστε να μην φτάσουν οι εξτρεμιστικές δυνάμεις στην απόλυτη πλειοψηφία». Σε ερώτηση μάλιστα σχετικά με το εάν υπάρχει κίνδυνος σήμερα για τη δημοκρατία στη Γερμανία, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος περιέγραψε το αξίωμά του ως «δίχτυ ασφαλείας» για το πολίτευμα, ενάντια σε διαρκώς ενισχυόμενες λαϊκίστικές δυνάμεις.

«Οι πολίτες δεν ψηφίζουν για ένα κόμμα, αλλά για τη δημοκρατία…»

«Ο ρόλος του ομοσπονδιακού προέδρου έχει αλλάξει. Παλαιότερα, ο πρόεδρος στεκόταν πάνω από την κομματική πολιτική. Πριν από είκοσι χρόνια και νωρίτερα, η επιλογή ήταν μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, αληθούς ή ψευδούς. Ενώ αυτό εξακολουθεί να ισχύει σε μεγάλο βαθμό, σήμερα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που ψηφίζουν κατά του δημοκρατικού συστήματος», επισήμανε ο κ. Σταϊνμάιερ και επανέλαβε πρόσφατη δήλωση της Πολωνο-αμερικανίδας δημοσιογράφου και ιστορικού Αν Απλμπάουμ στην Süddeutsche Zeitung: «Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι, όταν βρίσκονται στην κάλπη, θα πρέπει πλέον να γνωρίζουν ότι δεν αποφασίζουν για ένα κόμμα, αλλά για το εάν θα διατηρήσουμε το δημοκρατικό μας σύστημα ή θα ανοίξουμε χώρο σε απολυταρχικές εναλλακτικές».

«Επιτέλους, κάτι συνέβη! Κάτι σημαντικό συνέβη!»

Σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που αποφάσισε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για θέματα ασφαλιστικού, υγείας και συνταξιοδότησης, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος δήλωσε ευθέως: «Επιτέλους, κάτι συνέβη! Κάτι σημαντικό συνέβη!» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «ίσως βιώσουμε μια νέα φάση στις πολιτικές της κυβέρνησης, με μια υπέρβαση του αδιεξόδου που συνήθως προκαλεί η ίδια». Ο συνασπισμός «μόλις πέρασε από μια καθαρά αμυντική στάση σε μια πιο επιθετική προσέγγιση», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους πολίτες υπομονή και επιμονή στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. «Ο κρίσιμος παράγων θα είναι η δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, διότι χωρίς αυτήν, η πολιτική δεν θα μπορέσει να κερδίσει τον σεβασμό ή εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών», προειδοποίησε ταυτόχρονα. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όμως, διευκρίνισε, δεν στοχεύουν πρωτίστως στο να βάλουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων, αλλά στη σταθεροποίηση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Ο ίδιος υπήρξε άλλωστε ένα από τα βασικά πρόσωπα στην οργάνωση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων «Ατζέντα 2010» της κυβέρνησης συνασπισμού SPD-Πράσινων υπό τον Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Γιατί κόστισε τόσο η ανακαίνιση του προεδρικού ανακτόρου Bellevue

Ο κ. Σταϊνμάιερ εκλήθη επίσης να εξηγήσει και το υψηλό κόστος της ανακαίνισης του προεδρικού ανακτόρου Bellevue, από το οποίο ο ίδιος έχει πλέον μετακομίσει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η εκ βάθρων ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος που στεγάζει τον ομοσπονδιακό πρόεδρο, την κατοικία του και τις υπηρεσίες της προεδρίας θα κοστίσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ και θα διαρκέσει οκτώ χρόνια.

«Το κτήριο τέθηκε σε λειτουργία το 1996 υπό απαράδεκτες συνθήκες και αυτή είναι η κύρια παράμετρος που καθορίζει το συνολικό κόστος του έργου», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος. Το κόστος της μετακόμισης του συνόλου των υποδομών και η προσωρινή εγκατάσταση στο Σπρεεμπόγκεν θα κοστίσει επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ. Η τρέχουσα δεύτερη και τελευταία θητεία του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εκπνέει στις 18 Μαρτίου 2027 και η διαδικασία για την εκλογή του διαδόχου του – ή πιθανότατα της διαδόχου, καθώς όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι έχει έρθει η ώρα για μια γυναίκα πρόεδρο – θα διεξαχθεί στις 30 Ιανουαρίου 2027.