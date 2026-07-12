Φυλακές Χαλκίδας: Νεκρός βρέθηκε 61χρονος κρατούμενος – Άγνωστα τα ακριβή αίτια θανάτου

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Νεκρός βρέθηκε 61χρονος κρατούμενος την Κυριακή στις φυλακές Χαλκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Εξέτιε ποινή κράτησης για οικονομικά εγκλήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, ο 61χρονος εξέτιε ποινή κράτησης για οικονομικά εγκλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.