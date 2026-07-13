Κότσαρης στον ΠΑΟ μέχρι το 2028 – Συμφωνία με τον 30χρονο γκολκίπερ

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ΚΟΤΣΑΡΗΣ
Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ήρθε ο Παναθηναϊκός.
  • Ο 30χρονος τερματοφύλακας, που επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι, προσέφερε σημαντική λύση ως γηγενής και ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στις εμφανίσεις του.
  • Οι «πράσινοι» του προσέφεραν επέκταση με βελτιωμένες αποδοχές, με τον Κότσαρη να έχει υπογράψει τη νέα του σύμβαση τη Δευτέρα (13/7).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη για επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του κατά ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ήρθε ο Παναθηναϊκός.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος από την Καλαμάτα ως μία έξτρα επιλογή για την τριάδα των γκολκίπερ, αλλά κι επειδή προσέφερε μία σημαντική λύση ως γηγενής (club grown player) στην ευρωπαϊκή λίστα και είναι αλήθεια πως σε όσα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε ανταποκρίθηκε εξαιρετικά.

Με βελτιωμένες αποδοχές

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να του προσφέρουν επέκταση του συμβολαίου που έχει για έναν επιπλέον χρόνο, με βελτιωμένες αποδοχές. Ο Κότσαρης θα υπογράψει τη νέα του σύμβαση τη Δευτέρα (13/7).

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