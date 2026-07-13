Πάρκο Γουδή: Πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς- Έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου

Πολύ βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, με τη φωτιά να έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, δίχως να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.00 και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους, ενώ μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Ερευνώνται τα αίτια

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Παράλληλα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.