Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. πρόσθιο ο Βαγγέλης Ντούμας

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. πρόσθιο -για δεύτερη φορά μετά το 2024- αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας.

Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε σε 59.91 και άφησε πίσω του τον Γερμανό Λούις Χόφμαν (1:00.29) και τον Βρετανό Μαξ Μόργκαν (1:00.41), που συμπλήρωσαν το βάθρο. Ο Ντούμας έχει ρεκόρ 59.77 από το περσινό Παγκόσμιο εφήβων/νεανίδων, στο Οτοπένι της Ρουμανίας, που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (ανδρών, νέων Κ23 και εφήβων).

Ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερό του μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση (μετά το ασημένιο στα 200μ. πρόσθιο) και πέμπτο συνολικά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα εφήβων/νεανίδων, ενώ ανέβηκε για τρίτη σερί χρονιά στο βάθρο των 100μ. (δύο χρυσά και ένα ασημένιο).

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Παπαθεοδώρου στον τελικό των 100μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με 55.38. Ο 17χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού γύρισε μάλιστα πρώτος στα 50μ., αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, σε μία πολύ γρήγορη κούρσα. Νικητής αναδείχθηκε ο Ρώσος Μιχαϊλ Σερμπάκοφ (αγωνίζεται ως ανεξάρτητος) με 53.99, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Γάλλο Νέιθαν Μουρατόρι (54.00), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο επίσης Γάλλος Κρισαντέρ Σερντά με 54.52.

πηγή: ertsports.gr