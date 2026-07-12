Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο στη Μπανγκόκ

Η φωτιά ξέσπασε στην είσοδο καταστήματος στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης και επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Οι διασώστες ανέφεραν ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) την Κυριακή 12/07.

Οι εικόνες είναι τρομακτικές…

Οι αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες ενώ σε εξέλιξη είναι το έργο των συνεργείων διάσωσης.

Σύμφωνα με το AP, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε ότι τα αίτια που οδήγησαν στην πυρκαγιά εξακολουθούν να διερευνώνται.