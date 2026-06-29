Ταϊλάνδη: Ξεσπά η οικογένεια της 17χρονης για τον Αυστραλό που έκρυψε τη σορό της σε βαλίτσα – «Ζήτησα από την αστυνομία να τον δείρω, θέλω να εκτελεστεί»

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Θρήνος αλλά και απέραντη οργή επικρατεί στην οικογένεια μιας 17χρονης από την Ταϊλάνδη, μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε πεταμένη βαλίτσα ανήκει στο ανήλικο παιδί τους.

Καθώς οι κοινή γνώμη της χώρας παρακολουθεί «παγωμένη» τις λεπτομέρειες της αποτρόπαιας δολοφονίας, οι συγγενείς του θύματος ξεσπούν ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του φερόμενου ως δράστη.

Οι αρχές της Ταϊλάνδης προχώρησαν στην επεισοδιακή σύλληψη ενός Αυστραλού υπηκόου στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει από τη χώρα.

Η εξαφάνιση και ο εντοπισμός της σορού

Η αστυνομία της παραθαλάσσιας πόλης Πατάγια ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη σορό της 17χρονης Τουντσανόκ Ντονχόμλα «στριμωγμένη» μέσα σε μια βαλίτσα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η βαλίτσα είχε πεταχτεί κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.



Η έφηβη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στις 17:00 τοπική ώρα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας (CCTV) έδειξε τον Αυστραλό Σάιμον Πίτερ Κάρμαν να εισέρχεται σε ένα συγκρότημα κατοικιών μαζί με την Ντονχόμλα στις 03:34 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Αργά το ίδιο βράδυ, ο Κάρμαν βγήκε μόνος του από το κτίριο «κουβαλώντας μια μεγάλη βαλίτσα».

Στη συνέχεια, φόρτωσε την τσάντα σε μια μοτοσικλέτα και οδήγησε προς την κατεύθυνση της σιδηροδρομικής γραμμής.

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Οι αστυνομικοί ανέκριναν και συνέλαβαν τον Κάρμαν στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της Πατάγια, στη 01:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς φέρεται να «προετοιμαζόταν να διαφύγει από τη χώρα».

Το γυμνό σώμα της έφηβης βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Οι ισχυρισμοί και οι «γρατζουνιές από αράχνη»

Ο Κάρμαν αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς και τις επιπλέον κατηγορίες για μεταφορά ή απόκρυψη σορού και για αρπαγή ανηλίκου για σεξουαλικούς σκοπούς, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Κάρμαν είπε στην αστυνομία ότι είχε συμφωνήσει να πληρώσει στην κοπέλα 1.000 μπατ (περίπου 26 ευρώ) για σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά λογομάχησαν όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμά του και εκείνος της πρόσφερε μόνο 500 μπατ.

Επιπλέον, η ταϊλανδική αστυνομία ανέφερε στο δίκτυο ABC ότι ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως η Ντονχόμλα «εξαφανίστηκε από το δωμάτιο» ενώ ο ίδιος κοιμόταν.

An Australian man named Peter Carman was literally seconds away from boarding a flight back to Perth and walking away clean when Thai immigration officers stopped him at Suvarnabhumi Airport and shut it all down. CCTV footage had already caught him rolling a suitcase out of a… pic.twitter.com/qo5OyL99aP — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) June 27, 2026



Ο συνταγματάρχης Ανέκ Σραθονγκιού, διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Πατάγια, δήλωσε στο ABC: «Έχει γρατζουνιές από νύχια σε όλο του το σώμα που είναι συμβατές με πάλη, αλλά αρνείται ότι τη σκότωσε».

Σε βίντεο της αστυνομίας, όταν ο Κάρμαν ρωτάται για τα συγκεκριμένα σημάδια, απαντά: «Νομίζω ότι είναι από αράχνη – πάντα μπαίνουν εδώ μέσα».

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο ύποπτος μαγνητοσκόπησε ένα μήνυμα απευθυνόμενος στην οικογένεια της 17χρονης, δηλώνοντας: «Αισθάνομαι άσχημα για αυτό που συνέβη στην κόρη σας. Ήταν εκτός του ελέγχου μου».

«Ξέρω ότι θα είστε πολύ λυπημένοι, αναστατωμένοι… το ίδιο κι εγώ», σημείωσε.

«Παρακαλώ πείτε στα άλλα κορίτσια… απλώς να προσέχουν».

Ο θρήνος, το προφητικό όνειρο του πατέρα και η οργή της οικογένειας

Η οικογένεια της 17χρονης, η οποία είχε το παρατσούκλι «Νονγκ Κέικ», βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Η έφηβη ήταν μοναχοπαίδι και ζούσε με τον 46χρονο πατέρα της, Θονγκτσάι Ντονχόμλα, και την επίσης 46χρονη μητριά της, Οραντί Μπουσαρακούμ, στην επαρχία Καλασίν, περίπου 480 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πατάγια.

Όπως εξήγησε η μητριά της, η Κέικ είχε ενημερώσει την οικογένεια στις 16 Ιουνίου ότι θα ταξίδευε στην Πατάγια για διακοπές μαζί με μια 19χρονη φίλη της.

Αν και οι γονείς της ανησυχούσαν και της ζήτησαν να είναι προσεκτική, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν την περιοχή, της είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Την περιέγραψαν ως ένα εργατικό και καλό παιδί που βοηθούσε συνεχώς την οικογένεια και δεν είχε καμία σχέση με ουσίες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, η 17χρονη διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τους γονείς της μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων.

Η τελευταία επαφή έγινε στις 26 Ιουνίου, στις 17:12 το απόγευμα, πριν τα ίχνη της χαθούν οριστικά. Η φίλη που ταξίδευε μαζί της δήλωσε την εξαφάνιση στην αστυνομία, η οποία μέσω των ερευνών διαπίστωσε ότι η κοπέλα είχε συναντηθεί με τον Αυστραλό κατηγορούμενο.

Κατά τη διάρκεια του μακρινού ταξιδιού της οικογένειας προς την Πατάγια για τον εντοπισμό της, σημειώθηκε ένα ανατριχιαστικό περιστατικό.

Ο πατέρας της 17χρονης, ο οποίος είχε αποκοιμηθεί στο πίσω μέρος του ημιφορτηγού, ξύπνησε έντρομος από ένα όνειρο, στο οποίο είδε την κόρη του να στέκεται στην άκρη του δρόμου, σαν να ήθελε να του στείλει ένα μήνυμα.

Λίγα λεπτά αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε καθώς οι αρχές επικοινώνησαν μαζί τους για να επιβεβαιώσουν την τραγική είδηση: η σορός στη βαλίτσα ανήκε στην κόρη τους, γκρεμίζοντας κάθε ελπίδα που είχαν.

Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ, ο πατέρας της, Θονγκτσάι, δήλωσε συντετριμμένος ανάμεσα σε δάκρυα: «Η κόρη μου δεν είχε μητέρα, οπότε όποτε ήθελε κάτι, έβρισκε τον τρόπο μόνη της, και πάντα βοηθούσε κι εμένα επίσης».

Η μητριά της, Οραντί, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές της αναμονής και την οργή της για τον δράστη, δήλωσε: «Φοβόμασταν. Απλώς ελπίζαμε ότι δεν θα εξελισσόταν με τον τρόπο που φοβόμασταν. Τώρα τα μάτια μας είναι πρησμένα από το κλάμα».

«Θέλω απλώς να εκτελεστεί… Ρώτησα μάλιστα την αστυνομία “μπορώ απλώς να τον δείρω μια φορά;“, αλλά οι αστυνομικοί με συγκράτησαν, τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της».

Η Οραντί Μπουσαρακούμ ξεκαθάρισε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν η μητριά της, την αγαπούσε σαν πραγματική της κόρη, καθώς ζούσαν μαζί τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ ο πατέρας της την μεγάλωνε μόνος του από την ηλικία των 2 ετών, αφού η βιολογική της μητέρα αδυνατούσε να τη φροντίσει.

«Παρακαλώ τον κόσμο να μην κατηγορεί τη νεκρή ή την οικογένειά της, καθώς όλοι μας είμαστε ήδη αντιμέτωποι με μια τεράστια απώλεια», τόνισε απευθύνοντας μια έκκληση.

Η οικογένεια επιμένει στην παραδειγματική τιμωρία του δράστη για αυτή την «ασυγχώρητη πράξη σκληρότητας», ενώ λόγω οικονομικής αδυναμίας για τη μεταφορά της σορού πίσω στη γενέτειρά της, αναγκάστηκε να ζητήσει τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας «Chakrakrit Tangtang», η οποία προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς για τελετές σε όλη τη χώρα.

Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος για τη δολοφονία, ο Σάιμον Πίτερ Κάρμαν ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.