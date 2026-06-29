Τηλεθέαση (28/6): Το Μουντιάλ εκτόξευσε την ΕΡΤ2 στην κορυφή

Στην κορυφή της τηλεθέασης στην Prime Time βρέθηκε η ΕΡΤ2 με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Νότια Αφρική – Καναδάς για το Μουντιάλ, σημειώνοντας 26,2% στο δυναμικό κοινό και 22,2% στο σύνολο.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 με 17% στο δυναμικό κοινό και 19,9% στο σύνολο, ενώ τρίτο ήταν το Akis’ Food Tour του Alpha, καταγράφοντας 16,1% και 15,6% αντίστοιχα.

Πιο πίσω βρέθηκαν η σειρά Από Ήλιο σε Ήλιο στην ΕΡΤ1 με 3,3% στο δυναμικό κοινό και 6,7% στο σύνολο, καθώς και η εκπομπή Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα του OPEN, η οποία σημείωσε 2,2% και 3% αντίστοιχα.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ERT2 Ποδόσφαιρο: Νότια Αφρική – Καναδάς (Ζ) 26.2% 2 ANT1 Your Face Sounds Familiar 17% 3 ALPHA Akis’ Food Tour 16.1% 4 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε54 3.3% 5 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 2.2%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)