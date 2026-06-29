Τηλεθέαση (28/6): Το Μουντιάλ εκτόξευσε την ΕΡΤ2 στην κορυφή

Στις 28 Ιουνίου, η ΕΡΤ2 κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης στην Prime Time ζώνη, χάρη στη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Νότια Αφρική – Καναδάς για το Μουντιάλ. Ακολούθησαν το Your Face Sounds Familiar του ANT1 και το Akis' Food Tour του Alpha, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά στο δυναμικό και το σύνολο του κοινού.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΡΤ2 βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στην Prime Time με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Νότια Αφρική – Καναδάς για το Μουντιάλ, σημειώνοντας 26,2% στο δυναμικό κοινό και 22,2% στο σύνολο.
  • Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 με 17% στο δυναμικό κοινό, ενώ τρίτο ήταν το Akis’ Food Tour του Alpha, καταγράφοντας 16,1% και 15,6% αντίστοιχα.
  • Πιο πίσω βρέθηκαν η σειρά Από Ήλιο σε Ήλιο στην ΕΡΤ1 και η εκπομπή Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα του OPEN.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην κορυφή της τηλεθέασης στην Prime Time βρέθηκε η ΕΡΤ2 με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Νότια Αφρική – Καναδάς για το Μουντιάλ, σημειώνοντας 26,2% στο δυναμικό κοινό και 22,2% στο σύνολο.

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Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 με 17% στο δυναμικό κοινό και 19,9% στο σύνολο, ενώ τρίτο ήταν το Akis’ Food Tour του Alpha, καταγράφοντας 16,1% και 15,6% αντίστοιχα.

Πιο πίσω βρέθηκαν η σειρά Από Ήλιο σε Ήλιο στην ΕΡΤ1 με 3,3% στο δυναμικό κοινό και 6,7% στο σύνολο, καθώς και η εκπομπή Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα του OPEN, η οποία σημείωσε 2,2% και 3% αντίστοιχα.

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Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ERT2 Ποδόσφαιρο: Νότια Αφρική – Καναδάς (Ζ) 26.2%
2 ANT1 Your Face Sounds Familiar 17%
3 ALPHA Akis’ Food Tour 16.1%
4 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε54 3.3%
5 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 2.2%

 

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ERT2 Ποδόσφαιρο: Νότια Αφρική – Καναδάς (Ζ) 22.2%
2 ANT1 Your Face Sounds Familiar 19.9%
3 ALPHA Akis’ Food Tour 15.6%
4 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε54 6.7%
5 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 3%

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