Τηλεθέαση (28/6): Το Μουντιάλ εκτόξευσε την ΕΡΤ2 στην κορυφή

Στην κορυφή της τηλεθέασης στην Prime Time βρέθηκε η ΕΡΤ2 με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Νότια Αφρική – Καναδάς για το Μουντιάλ, σημειώνοντας 26,2% στο δυναμικό κοινό και 22,2% στο σύνολο.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 με 17% στο δυναμικό κοινό και 19,9% στο σύνολο, ενώ τρίτο ήταν το Akis’ Food Tour του Alpha, καταγράφοντας 16,1% και 15,6% αντίστοιχα.
Πιο πίσω βρέθηκαν η σειρά Από Ήλιο σε Ήλιο στην ΕΡΤ1 με 3,3% στο δυναμικό κοινό και 6,7% στο σύνολο, καθώς και η εκπομπή Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα του OPEN, η οποία σημείωσε 2,2% και 3% αντίστοιχα.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ERT2
|Ποδόσφαιρο: Νότια Αφρική – Καναδάς (Ζ)
|26.2%
|2
|ANT1
|Your Face Sounds Familiar
|17%
|3
|ALPHA
|Akis’ Food Tour
|16.1%
|4
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε54
|3.3%
|5
|OPEN
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|2.2%
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ERT2
|Ποδόσφαιρο: Νότια Αφρική – Καναδάς (Ζ)
|22.2%
|2
|ANT1
|Your Face Sounds Familiar
|19.9%
|3
|ALPHA
|Akis’ Food Tour
|15.6%
|4
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε54
|6.7%
|5
|OPEN
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|3%