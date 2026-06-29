YFSF: Δάκρυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη με την Μαριάντα Πιερίδη

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Στον αποψινό ημιτελικό του «Your Face Sounds Familiar» η Μαριάντα Πιερίδη κλήθηκε να ενσαρκώσει επί σκηνής τη Λάρα Φαμπιάν, παρουσιάζοντας μια από τις πιο απαιτητικές ερμηνείες του τηλεοπτικού σόου.

Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση και ερμηνευτική ευαισθησία, με αποτέλεσμα να συγκινήσει βαθιά την κριτική επιτροπή.

Ιδιαίτερα η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, εμφανώς επηρεασμένη από την απόδοση της τραγουδίστριας, από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισης.

«Άσε με τώρα, Σάκη, με τρέλανε»

«Με πήρε και με σήκωσε αυτό το τραγούδι. Η ίδια η Λάρα Φαμπιάν, πριν ξεκινήσει, το αφιέρωσε στους γονείς της. Εγώ το αφιέρωσα στον γιο μου», είπε η Μαριάντα Πιερίδη, λίγο πριν βγει στη σκηνή.

Με δάκρυα στα μάτια η Κατερίνα Παπουτσάκη ανέφερε: «Άσε με τώρα, Σάκη, με τρέλανε. Μου άρεσε πάρα πολύ, τι να πούμε τώρα. Ήταν καταπληκτική. Σε άκουσα και στο βίντεο, πως θα αφιέρωνες αυτό το τραγούδι στο παιδί σου, οπότε… το έπαθα. Ήσουν φανταστική».