Δανάη Παππά: Απολαμβάνει τις ομορφιές της Κρήτης – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media

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Την ήλιο και τη θάλασσα της Κρήτης απολαμβάνει η Δανάη Παππά, η οποία κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από το φορτωμένο της πρόγραμμα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα.

Η γνωστή ηθοποιός βρίσκεται στα Χανιά, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της θεατρικής παράστασης στην οποία συμμετέχει, και δεν έχασε την ευκαιρία να χαρεί τις ομορφιές της περιοχής και να γεμίσει τις μπαταρίες της.

Η νεαρή πρωταγωνίστρια δημοσίευσε στα social media μία σειρά από φωτογραφίες, που αποτυπώνουν την καλοκαιρινή ανεμελιά, ποζάροντας στον φακό με ένα μαύρο μπικίνι.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε: