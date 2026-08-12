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Ιωάννα Τούνη: Οι φωτογραφίες και το μήνυμα για τα 33α γενέθλιά της – «Δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος»

Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες με αγαπημένα της πρόσωπα. Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε εντυπωσιακές φωτογραφίες και ένα μήνυμα για τα μαθήματα ζωής που έχει πάρει, τονίζοντας την αυτογνωσία και την αδιαφορία για την κοινή γνώμη.

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της με αγαπημένα της πρόσωπα στις Μαλδίβες.
  • Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε εντυπωσιακές φωτογραφίες με μία τούρτα από τον εξωτικό προορισμό.
  • Μέσα από την ανάρτησή της, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τα μαθήματα που έχει πάρει από τη ζωή, τονίζοντας «δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος».

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Γενέθλια για την Ιωάννα Τούνη, η οποία έκλεισε τα 33 της χρόνια και γιόρτασε με αγαπημένα της πρόσωπα, στις Μαλδίβες.

Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε εντυπωσιακές φωτογραφίες της, με μία τούρτα, από τον εξωτικό προορισμό, ενώ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τα μαθήματα που έχει πάρει, μέχρι τώρα, από τη ζωή.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

«Και κάπως έτσι, έγινα #33 🎂

Με περισσότερα «έμαθα», λιγότερα «φοβάμαι» και πολύ περισσότερα «δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος».
Έχω πράγματα που στα 23 μου δεν ήξερα καν ότι θα αποκτήσω: ανθρώπους που αγαπώ, εμπειρίες που με άλλαξαν, στιγμές που δεν θα αντάλλαζα με τίποτα και μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου.

Και αν κάτι κατάλαβα μεγαλώνοντας, είναι πως δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη.
Αρκεί να ξέρεις ποια είσαι, τι θέλεις και να μη φοβάσαι να αλλάξεις ό,τι δεν σου ταιριάζει πια.

So… here’s to 33.
Στα καινούργια ταξίδια, στα μεγάλα σχέδια, στους ανθρώπους που θα έρθουν, σε αυτούς που θα μείνουν και σε όλα αυτά που δεν έχω ιδέα ακόμα ότι με περιμένουν», έγραψε αναλυτικά στην ανάρτησή της.

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