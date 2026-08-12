Κάια Γκέρμπερ: «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, ισοπεδώνει τους πάντες» – Η εξομολόγηση για την εξάρτηση του αδελφού της από ναρκωτικά και αλκοόλ

Τα ναρκωτικά, η εξάρτηση και τα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν κάνουν διακρίσεις. Δεν σχετίζονται όχι πάντοτε τουλάχιστον, με την οικονομική επιφάνεια, τη λάμψη ή την κοινωνική θέση. Μπορούν να «χτυπήσουν την πόρτα» οποιασδήποτε οικογένειας και όταν αυτό, συμβαίνει οι συνέπειες, δεν «βαραίνουν» μόνο εκείνον που παλεύει με τον εθισμό, αλλά και όλους όσους, βρίσκονται γύρω του.

Αυτό ακριβώς, αποτυπώνει η κατάθεση ψυχής, της Κάια Γκέρμπερ, της κόρης του εμβληματικού μοντέλου, που σφράγισε μία ολόκληρη εποχή, της Σίντι Κρόφορντ.

Cindy Crawford’s daughter Kaia Gerber admits brother Presley’s drug battle ‘leveled’ their famous family https://t.co/MgDk01RW3H — Daily Mail (@DailyMail) August 12, 2026



Το 24χρονο μοντέλο, μίλησε ανοιχτά για μια πλευρά της οικογενειακής της ζωής, που μέχρι σήμερα είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μίλησε για τον αδερφό της, Πρίσλεϊ, τη μάχη του με τις ουσίες και την ψυχική του υγεία, αλλά και για τις πληγές, που αυτή η περιπέτεια, άφησε σε ολόκληρη την οικογένεια.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο ισοπεδώνεται όλη η οικογένεια»

Σε συνέντευξή της στη Vogue, η Κάια Γκέρμπερ, εξήγησε πως όταν ένα μέλος μιας οικογένειας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, οι συνέπειες επηρεάζουν αναπόφευκτα όλους τους υπόλοιπους. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο ισοπεδώνει τους πάντες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έγινα το εύκολο παιδί» – Πώς επηρέασε την ίδια η κατάσταση

Η Κάια, αποκάλυψε πως μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, άρχισε να βλέπει τον εαυτό της ως «το εύκολο παιδί», της οικογένειας. Προσπαθούσε να μην προσθέτει επιπλέον βάρος στους γονείς της και έτσι απέφευγε να εκφράζει τις δικές της ανάγκες ή να ζητά βοήθεια.

«Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα κι εγώ να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Γιατί ένιωθα ότι ήταν υπερβολικά δύσκολο να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονταν βοήθεια» ανέφερε.

Η Κάια είναι κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ. Οι γονείς της, όπως σημείωσε, έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και δεν έχουν μοιραστεί δημόσια λεπτομέρειες, σχετικά με τις μεγάλες δυσκολίες, που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά τους.

Παρά τη διακριτική στάση των γονιών της, η Κάια δήλωσε περήφανη για τον τρόπο με τον οποίο ο αδερφός της αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για όσα έχει βιώσει.

«Έχουμε έναν σπουδαίο δάσκαλο, τον αδερφό μου, που λέει: «Θα είμαι πολύ ανθρώπινος απέναντι σε όλους». Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο» είπε.

Όπως πρόσθεσε, η προσπάθεια να κρυφτεί μια δύσκολη κατάσταση μπορεί τελικά να ενισχύσει το αίσθημα ντροπής. «Το να προσπαθείς να κρύψεις κάτι, κάνει απλώς τον άνθρωπο να νιώθει ότι ντρέπεσαι για εκείνον» σημείωσε.

Η μάχη του Πρίσλεϊ με τις ουσίες και την ψυχική του υγεία

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τη δημοσιότητα εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και την ψυχική του υγεία.

Το 2019, σε ηλικία μόλις 19 ετών, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. Η αστυνομία τον είχε σταματήσει στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα.

Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, δήλωσε αθώος για την πλημμεληματική κατηγορία, ενώ στη συνέχεια καταδικάστηκε σε τρία χρόνια επιτήρησης, κοινωνική εργασία και συμμετοχή σε πρόγραμμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

«Μου έδιναν μόνο χάπια οι ψυχίατροι»

Το 2024, ανακοίνωσε ότι θα εισερχόταν σε κέντρο απεξάρτησης, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μίλησε δημόσια για την εξάρτησή του από χάπια. Όπως είχε αποκαλύψει, είχε απευθυνθεί σε περισσότερους από 15 ψυχιάτρους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, του χορηγούσαν ισχυρή φαρμακευτική αγωγή χωρίς να του προσφέρουν ένα οργανωμένο πλάνο αποκατάστασης.

Την ίδια περίοδο, ο Πρίσλεϊ μοιράστηκε ακόμη μία σημαντική προσωπική στιγμή, ανακοινώνοντας ότι είχε συμπληρώσει πέντε μήνες χωρίς αλκοόλ. Όπως είχε αναφέρει, η τελευταία φορά που είχε καταναλώσει αλκοόλ ήταν τον Ιούλιο του 2025.

Kaia Gerber makes rare comments on ‘very human’ brother Presley’s drug addiction https://t.co/XO9gJ5Q7Xy pic.twitter.com/n9BeGyeITS — New York Post (@nypost) August 11, 2026

Μιλώντας πλέον για την εμπειρία της οικογένειάς της, η Κάια Γκέρμπερ, επιβεβαιώνει πως οι συνέπειες μιας εξάρτησης, δεν περιορίζονται μόνο στο άτομο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

Επηρεάζουν ολόκληρη την οικογένεια, δημιουργώντας συχνά σιωπές, ενοχές και συναισθήματα, που δύσκολα εκφράζονται. Η ίδια πιστεύει, πως η ειλικρίνεια του αδελφού της απέναντι στις δυσκολίες του αποτελεί τελικά ένα παράδειγμα δύναμης και ανθρωπιάς.

Πηγή: People/New York Post