Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (12/8): Ξεχωρίζουν τα ματς ΑΕΚ – ΟΦΗ και Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα

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Το ελληνικό Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, το ευρωπαϊκό μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα, καθώς και η δράση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Δισκοβολία (Προκριματικός Αναγνωστοπούλου, Στίβος)

13:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ. (Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά, Στίβος)

14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Δισκοβολία (Προκριματικός Αναγνωστοπούλου, Στίβος)

18:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Β (Φιλικός Αγώνας 2026)

20:00: ΣΚΑΪ | ΑΕΚ – ΟΦΗ (Superbet Super Cup)

21:00: COSMOTE SPORT 2 HD | Πανιώνιος – Καλαμάτα (Φιλικός Αγώνας)

22:00: Novasports Prime | Νάπολι – Άρης (Φιλικός Αγώνας)

22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΜΕGA Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα (UEFA Super Cup 2026)

22:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τριπλούν (Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)