Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (12/8): Ξεχωρίζουν τα ματς ΑΕΚ – ΟΦΗ και Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα

Το ελληνικό Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, το ευρωπαϊκό μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα, καθώς και η δράση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Δισκοβολία (Προκριματικός Αναγνωστοπούλου, Στίβος)
13:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ. (Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά, Στίβος)
14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Δισκοβολία (Προκριματικός Αναγνωστοπούλου, Στίβος)
18:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Β (Φιλικός Αγώνας 2026)
20:00: ΣΚΑΪ | ΑΕΚ – ΟΦΗ (Superbet Super Cup)
21:00: COSMOTE SPORT 2 HD | Πανιώνιος – Καλαμάτα (Φιλικός Αγώνας)
22:00: Novasports Prime | Νάπολι – Άρης (Φιλικός Αγώνας)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΜΕGA Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα (UEFA Super Cup 2026)
22:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τριπλούν (Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)