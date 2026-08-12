Τεράστια συγκίνηση στην τελετή απονομής του χρυσού μεταλλίου του Μίλτου Τεντόγλου – Για 4η φορά πρωταθλητής Ευρώπης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συγκίνηση, περηφάνια που σε παρασέρνει μέχρι τον ουρανό, δάκρυα χαράς, και απεριόριστος θαυμασμός για τον χρυσό πρωταθλητή μας τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο, κερδίζοντας για τέταρτη φορά στην πορεία του, το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Μίλτος, ο δικός μας Μίλτος, έκανε τις ψυχές όλων των Ελλήνων να «φτερουγίσουν» από χαρά και μία ολόκληρη χώρα περήφανη. Στο άκουσμα του Εθνικού ύμνου της χώρας μας, το νέο αυτό παιδί, που αγωνίζεται χρόνια για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, στεκόταν στο πιο ψηλό σκαλί, «σκορπώντας» χαμόγελα, που συνοδεύουν την τεράστια νίκη του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με άλμα 8.44, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο, στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμινχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στον αγώνα με άλμα 8.27, το οποίο ισοφάρισε στην τρίτη προσπάθεια, μετά το 8.19 στη δεύτερη. «Πέταξε» στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια, αφήνοντας τον Ελβετό Σάιμον Εχάμερ στη δεύτερη θέση με 8.29.

Ο Τεντόγλου έχει πλέον τέσσερα χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Πρώτος στο Βερολίνο το 2018, πρώτος στο Μόναχο το 2022, πρώτος το 2024 στη Ρώμη και φέτος για ακόμη μία φορά, συμπαρασύροντας όλους τους Έλληνες στη μέθη μίας τεράστιας επιτυχίας.

Ένας από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών.

απολαυστική αντίδρασή του όταν ξέχασε το … μετάλλιό του

Μια απολαυστική στιγμή σημειώθηκε μετά τον τελικό του μήκους, όταν ο Μίλτος Τεντόγλου, συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιό του.

Ο κορυφαίος άλτης στον κόσμο, αφού μίλησε για την εξέλιξη του αγώνα του, ρωτήθηκε για το μετάλλιο που είχαν δώσει οι διοργανωτές, στους αθλητές. Τότε κατάλαβε πως δεν το φορούσε και η αντίδρασή του ήταν, όπως πάντα, αυθόρμητη και ξεκαρδιστική.

«Μας το έδωσαν αλλά το παράτησα εκεί, έκανε μ@λ@κία, το έβγαλα και το άφησα εκεί», είπε ο Τεντόγλου.

Αμέσως μετά, μάλιστα, έφυγε για να αναζητήσει το μετάλλιο που είχε ξεχάσει, χαρίζοντας ακόμη ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του.

Οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου πριν από τη μεγάλη νίκη