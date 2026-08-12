Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Πεδίο μάχης» οι θαλάσσιες αρτηρίες πετρελαίου – «Ελέγχουμε το Ορμούζ», δηλώνει ο Τραμπ

Μια νέα σειρά αιματηρών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν αναζωπυρώνει τους φόβους για ανεξέλεγκτη εξάπλωση του πολέμου με το Ιράν, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για ειρήνευση.

Την ίδια στιγμή που οι θαλάσσιες αρτηρίες πετρελαίου μετατρέπονται σε πεδίο μάχης, Τεχεράνη και Ουάσινγκτον διασταυρώνουν τα ξίφη τους με σκληρές δηλώσεις.

Φονικά πλήγματα στην Ερυθρά Θάλασσα

Την Τρίτη, το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης ανακοίνωσε ότι τέσσερα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους σε πιθανολογούμενη επίθεση των ανταρτών Χούθι εναντίον του μικρού φορτηγού πλοίου «Tihamah», αιγυπτιακής ιδιοκτησίας, στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή της Υεμένης, από την επίθεση σκοτώθηκαν επίσης δύο Υεμενίτες διασώστες που ανήκαν σε στρατιωτική ομάδα κατά των Χούθι.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους σε σκάφος από πλήγματα των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.



Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων Saba, που ελέγχεται από τους Χούθι —οι οποίοι τον περασμένο μήνα δήλωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία— μετέδωσε ότι η οργάνωση επιτέθηκε σε σαουδαραβικό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, χωρίς ωστόσο να το κατονομάσει και χωρίς να υπάρχει άμεση αντίδραση από το Ριάντ.

Αμερικανικοί πύραυλοι

Στον Κόλπο του Ομάν, ο αμερικανικός στρατός προέβη σε δική του πολεμική ενέργεια. Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ένα στρατιωτικό ελικόπτερο MH-60 του Ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire για να αχρηστεύσει το σύστημα κατεύθυνσης ενός φορτηγού πλοίου, το «Vela Nova», με σημαία Παναμά, επειδή αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να σταματήσει την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port. A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire… pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026



Ναυτιλιακές πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το πλοίο επλήγη στα ανοικτά του Πακιστάν ενώ έπλεε προς τον Κόλπο του Ομάν.

Αντανακλώντας τις εξελίξεις στα δύο αυτά ζωτικά περάσματα της παγκόσμιας τροφοδοσίας πετρελαίου, το αργό τύπου Brent ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 88,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 1,3% στα 83,20 δολάρια.

Τεχεράνη: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά»

Η ρητορική μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχει οξυνθεί κατακόρυφα. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος διορίστηκε την Κυριακή ως δεύτερος ιεραρχικά στο όργανο συντονισμού της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, κατέστησε σαφές ότι η στρατηγική θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ —από την οποία διερχόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πριν από τον πόλεμο— δεν πρόκειται να ανοίξει σύντομα.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Ρεζαΐ δήλωσε: «Όσο η Αμερική δεν αλλάζει τη συμπεριφορά της και δεν αποδέχεται τους όρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν».

Στους ιρανικούς όρους περιλαμβάνονται η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας και ο τερματισμός των συγκρούσεων σε ολόκληρη τη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, ο Μοχάμαντ Ρεζά Νακντί, σύμβουλος του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, προανήγγειλε μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων εκτός ιρανικών συνόρων.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε τις επιχειρήσεις στο έδαφος του εχθρού, όποτε αυτό απαιτείται και διαταχθεί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του επιθετικού δόγματος που πρέπει να επιτευχθεί», δήλωσε.

Τραμπ: «Ελέγχουμε απόλυτα τα Στενά»

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα απαίτησε από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις για τα θύματα 50 ετών πολέμων και επιθέσεων, συνεχίζει να εναλλάσσει τις απειλές κλιμάκωσης με ισχυρισμούς περί εγγύτητας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε συνέντευξή του στο Real America’s Voice, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η αβεβαιότητα να διαρκέσει για καιρό, αναφέροντας ότι μπορεί απλώς να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τη χτυπήσει «πάρα πολύ σκληρά».

«Είμαι κάπως σε φάση διαπραγμάτευσης. Είναι πολύ ύπουλοι διαπραγματευτές», σχολίασε.

Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από επίσκεψή του στο Οχάιο την Τρίτη, δήλωσε: «Το θέμα με το Ιράν πάει μια χαρά, πάει απολύτως μια χαρά».

«Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ… Κανένας άλλος, μόνο εμείς», ισχυρίστηκε.

«Κάποια στιγμή, ίσως κάνουν κάτι και τότε θα ανατιναχτούν. Αλλά αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Έχουμε μια χώρα που ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής για 50 χρόνια, βασικά 51 αν το σκεφτείτε… και δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής – όχι πια».

Το βαρύ τίμημα της σύγκρουσης

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Στο διάστημα αυτό, το Ιράν έχει καταφέρει πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων και υποδομών σε σειρά χωρών της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ομάν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, καθιστώντας την κρίση μία από τις σοβαρότερες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια και οικονομία.