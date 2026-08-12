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Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη – Τουλάχιστον 147 αλλοδαποί εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής συνολικά 147 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι διασώσεις αφορούσαν τρεις διαφορετικές λέμβους, με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού Σώματος.

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λέμβος- μετανάστες
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής συνολικά 147 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.
  • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της δύναμης Frontex εντόπισαν δύο λέμβους με 32 και 69 επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.
  • Χθες βράδυ, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τρίτη λέμβο με 46 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής συνολικά 147 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 32 επιβαίνοντες, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερη επιχείρηση, επίσης με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα λέμβος με 69 άτομα, περίπου 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex, με προορισμό το ίδιο λιμάνι.

Χθες βράδυ σε απόσταση 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τρίτη λέμβο με 46 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

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