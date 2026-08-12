LIVE UPDATE
Μετρό: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές στον «Άγιο Αντώνιο»

Κεντάκι: Καθηγήτρια κατηγορείται ότι αποπλάνησε 14χρονο μαθητή της – Τα μηνύματα και οι βιντεοκλήσεις

Μια 25χρονη καθηγήτρια γυμνασίου στο Κεντάκι συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανάρμοστη προσέγγιση και χειραγώγηση 14χρονου μαθητή της. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την πρώτη εκπαιδευτικό που διώκεται βάσει του νέου νομικού πλαισίου της πολιτείας για την προσέγγιση και χειραγώγηση ανηλίκων με σεξουαλικό σκοπό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Κεντάκι/ Σεξουαλική παρενόχληση από καθηγήτρια
Πηγή: Facebook US NEWS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 25χρονη καθηγήτρια γυμνασίου στο Κεντάκι συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανάρμοστη προσέγγιση και χειραγώγηση 14χρονου μαθητή της.
  • Ο γονέας εντόπισε μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει η καθηγήτρια με τον 14χρονο, ενώ οι αρχές αναφέρουν και κρυφές συναντήσεις και νυχτερινές βιντεοκλήσεις.
  • Η υπόθεση είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση εκπαιδευτικού που διώκεται βάσει του νέου νομικού πλαισίου της πολιτείας για την προσέγγιση και χειραγώγηση ανηλίκων με σεξουαλικό σκοπό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια 25χρονη καθηγήτρια γυμνασίου στο Κεντάκι, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανάρμοστη προσέγγιση και χειραγώγηση, 14χρονου μαθητή της.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την πρώτη εκπαιδευτικό που διώκεται βάσει του νέου σχετικού νόμου της πολιτείας.

 

Η καταγγελία του γονέα και τα μηνύματα με τον μαθητή

Η Σάντι Φλόρες, εκπαιδευτικός στο Graves County Middle School, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (7/8/2026), μετά την ενημέρωση των τοπικών Αρχών από γονέα μαθητή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο γονέας εντόπισε μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει η καθηγήτρια με τον 14χρονο, τα οποία δεν αφορούσαν σχολικά θέματα. Οι Αρχές αναφέρουν επίσης, ότι η εκπαιδευτικός φέρεται να είχε συναντηθεί κρυφά με τον μαθητή εκτός σχολείου, πριν από σχολική εκδήλωση στην οποία η ίδια, δεν συμμετείχε άμεσα.

 


Παράλληλα, σύμφωνα με την αναφορά του σερίφη της κομητείας Γκρέιβς, η Φλόρες πραγματοποιούσε νυχτερινές βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime με τον ανήλικο, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι η 25χρονη προσπάθησε να χειραγωγήσει τον μαθητή, εκφράζοντας απέναντί του αισθήματα αγάπης και θαυμασμού, που ξεπερνούσαν τα όρια μιας συνηθισμένης σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή.

Η πρώτη δίωξη βάσει του νέου νόμου

Η υπόθεση της Φλόρες, είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση εκπαιδευτικού στο Κεντάκι, που διώκεται βάσει του νέου νομικού πλαισίου, για την προσέγγιση και χειραγώγηση ανηλίκων με σεξουαλικό σκοπό.

Ο νέος νόμος επιτρέπει στις Αρχές, να προχωρούν σε κατηγορίες, όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι κάποιος επιχειρεί να προσεγγίσει ή να χειραγωγήσει έναν ανήλικο για σεξουαλικούς σκοπούς, ακόμη και πριν από την τέλεση σεξουαλικής επίθεσης.

 

 

Η προσωπική ζωή της 25χρονης, έχει επίσης αναφερθεί στην υπόθεση. Η Φλόρες ήταν παντρεμένη με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ, ο οποίος εργάζεται ως χειριστής μηχανημάτων, ενώ το ζευγάρι είχε αποκτήσει μία κόρη.

Τον Ιούλιο του 2024, η ίδια είχε ανακοινώσει μέσω Facebook την εγκυμοσύνη της, εκφράζοντας τη χαρά της για την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ