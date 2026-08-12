Κεντάκι: Καθηγήτρια κατηγορείται ότι αποπλάνησε 14χρονο μαθητή της – Τα μηνύματα και οι βιντεοκλήσεις

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Μια 25χρονη καθηγήτρια γυμνασίου στο Κεντάκι, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανάρμοστη προσέγγιση και χειραγώγηση, 14χρονου μαθητή της.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την πρώτη εκπαιδευτικό που διώκεται βάσει του νέου σχετικού νόμου της πολιτείας.

Η καταγγελία του γονέα και τα μηνύματα με τον μαθητή

Η Σάντι Φλόρες, εκπαιδευτικός στο Graves County Middle School, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (7/8/2026), μετά την ενημέρωση των τοπικών Αρχών από γονέα μαθητή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο γονέας εντόπισε μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει η καθηγήτρια με τον 14χρονο, τα οποία δεν αφορούσαν σχολικά θέματα. Οι Αρχές αναφέρουν επίσης, ότι η εκπαιδευτικός φέρεται να είχε συναντηθεί κρυφά με τον μαθητή εκτός σχολείου, πριν από σχολική εκδήλωση στην οποία η ίδια, δεν συμμετείχε άμεσα.



Παράλληλα, σύμφωνα με την αναφορά του σερίφη της κομητείας Γκρέιβς, η Φλόρες πραγματοποιούσε νυχτερινές βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime με τον ανήλικο, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι η 25χρονη προσπάθησε να χειραγωγήσει τον μαθητή, εκφράζοντας απέναντί του αισθήματα αγάπης και θαυμασμού, που ξεπερνούσαν τα όρια μιας συνηθισμένης σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή.

Η πρώτη δίωξη βάσει του νέου νόμου

Η υπόθεση της Φλόρες, είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση εκπαιδευτικού στο Κεντάκι, που διώκεται βάσει του νέου νομικού πλαισίου, για την προσέγγιση και χειραγώγηση ανηλίκων με σεξουαλικό σκοπό.

Ο νέος νόμος επιτρέπει στις Αρχές, να προχωρούν σε κατηγορίες, όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι κάποιος επιχειρεί να προσεγγίσει ή να χειραγωγήσει έναν ανήλικο για σεξουαλικούς σκοπούς, ακόμη και πριν από την τέλεση σεξουαλικής επίθεσης.

This is Sadie Flores. Something has to be done about the epidemic of female teachers in their mid 20’s raping high school boys. Teacher’s Secret with Student Lands Her in Cuffs: Police https://t.co/pHOJvXyspR via @YouTube — No Flip-Flops Podcast (@noflipflopspod) August 11, 2026

Η προσωπική ζωή της 25χρονης, έχει επίσης αναφερθεί στην υπόθεση. Η Φλόρες ήταν παντρεμένη με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ, ο οποίος εργάζεται ως χειριστής μηχανημάτων, ενώ το ζευγάρι είχε αποκτήσει μία κόρη.

Τον Ιούλιο του 2024, η ίδια είχε ανακοινώσει μέσω Facebook την εγκυμοσύνη της, εκφράζοντας τη χαρά της για την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.