«Aerial Cash Routes»: Επιχείρηση «follow the money» για αδήλωτα μετρητά που μεταφέρονται εκτός ΕΕ – Συμμετείχαν και οι ελληνικές αρχές

Μεγάλη διεθνής επιχείρηση για τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης, με τη συμμετοχή και των ελληνικών αρχών, το διάστημα από 27 έως 30 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για την επιχείρηση με κωδική ονομασία «AERIAL CASH ROUTES», στην οποία είχε ηγετικό ρόλο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συμμετείχαν οι αρχές έξι χωρών. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas, συμμετείχαν αστυνομικές Αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της EUROPOL

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Central Criminal Intelligence Unit της Guardia Civil, με την υποστήριξη του FRONTEX.

Εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά συνολικού ύψους 21.285 ευρώ

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό χρηματικών ποσών άνω των 10.000 ευρώ, τα οποία επιχειρούνταν να μεταφερθούν αεροπορικώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχουν προηγουμένως δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά συνολικού ύψους 21.285 ευρώ.

Είχε κρύψει τα μετρητά σε προσωπικά αντικείμενα ανήλικου

Χαρακτηριστική ήταν περίπτωση ταξιδιώτη με προορισμό την Κίνα, ο οποίος συνοδευόταν από ανήλικο και είχε παραδώσει προς φόρτωση τρεις μεγάλες αποσκευές. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά κρυμμένα σε αποσκευή, καθώς και σε συσκευασίες τροφίμων και μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του ανηλίκου. Τα χρηματικά ποσά κατασχέθηκαν και κινήθηκε η προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής συνεργασίας EMPACT 2026-2027 και ειδικότερα της προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων και προσώπων (Most Threatening Criminal Networks and Individuals – MTCN&I), στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ως Συνοδηγός (Co-Driver).

Παράλληλα, αποτελεί μέρος της δράσης «Tracking Dirty Money: The role of MTCN&I in Global Laundering Schemes», στην οποία το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή (Action Leader), σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής (ARO GREECE) της Γ.Δ. Δ.Ε.Ο.Σ. της Α.Α.Δ.Ε.

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή προσέγγιση βασίζεται στην αρχή «follow the money»: οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών εγκληματικών οργανώσεων, αλλά επεκτείνονται παράλληλα στον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με στόχο την κατάσχεση και, τελικά, τη δήμευσή τους.

Η στέρηση των παράνομων εσόδων από τα εγκληματικά δίκτυα αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποδυνάμωση της επιχειρησιακής και οικονομικής τους δυνατότητας, καθώς περιορίζει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν νέες εγκληματικές δραστηριότητες, να επεκτείνουν τη δράση τους και να διοχετεύουν τα παράνομα κέρδη τους στη νόμιμη οικονομία.