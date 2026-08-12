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Μετρό: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές στον «Άγιο Αντώνιο»

Απόπειρα αυτοκτονίας στις ράγες του Μετρό: Μόνο στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό η κυκλοφορία στη Γραμμή 2

Δυσλειτουργία στη Γραμμή 2 του Μετρό προκάλεσε απόπειρα αυτοκτονίας ατόμου το πρωί της Τετάρτης (12/8) στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος». Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό, με τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος να παραμένουν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δυσλειτουργία στη Γραμμή 2 του Μετρό προκάλεσε η απόπειρα αυτοκτονίας ατόμου που έγινε το πρωί της Τετάρτης (12/8) στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».
  • Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό.
  • Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δυσλειτουργία στη Γραμμή 2 του Μετρό προκάλεσε η απόπειρα αυτοκτονίας ατόμου (πρόκειται για άνδρα) που έγινε το πρωί της Τετάρτης (12/8) στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό.

Ποιοι σταθμοί είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση των διασωστών.

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