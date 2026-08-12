Απόπειρα αυτοκτονίας στις ράγες του Μετρό: Μόνο στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό η κυκλοφορία στη Γραμμή 2

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Δυσλειτουργία στη Γραμμή 2 του Μετρό προκάλεσε η απόπειρα αυτοκτονίας ατόμου (πρόκειται για άνδρα) που έγινε το πρωί της Τετάρτης (12/8) στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό.

Ποιοι σταθμοί είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση των διασωστών.