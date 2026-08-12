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Θεσσαλονίκη: Ο απατεώνας, τα κοσμήματα, η ανήλικη και η… παρατηρητική γειτόνισσα

Στη Θεσσαλονίκη, η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας οδήγησε στη σύλληψη ενός απατεώνα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζήτησε τηλεφωνικά από την ανήλικη να συγκεντρώσει κοσμήματα για έλεγχο, όμως έγινε αντιληπτός και συνελήφθη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην περίπτωση ενός απατεώνα στη Θεσσαλονίκη η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας οδήγησε στην σύλληψή του.
  • Ένας επιτήδειος προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, προσπάθησε, τηλεφωνικά, να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα.
  • Όταν ο απατεώνας έφτασε στην πολυκατοικία για να τα παραλάβει, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα της ανήλικης, η οποία τον απέτρεψε. Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα, προσήχθη και συνελήφθη.

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Είναι γεγονός πως οι καλοί γείτονες είναι μεγάλη υπόθεση. Στην περίπτωση ενός απατεώνα στη Θεσσαλονίκη η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας οδήγησε… στην σύλληψή του.

Η ανήλικη, τα κοσμήματα και η παρατηρητική γειτόνισσα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ένας απατεώνας προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, προσπάθησε, τηλεφωνικά, να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει.

Όταν όμως έφτασε στο σημείο και μπήκε στην πολυκατοικία που διαμένει με την οικογένειά της η 13χρονη, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα της ανήλικης, η οποία τον απέτρεψε διώχνοντάς τον.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περιεργάζεται διπλανές κατοικίες, προσήχθη και συνελήφθη, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε.

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