Θεσσαλονίκη: Ο απατεώνας, τα κοσμήματα, η ανήλικη και η… παρατηρητική γειτόνισσα

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Είναι γεγονός πως οι καλοί γείτονες είναι μεγάλη υπόθεση. Στην περίπτωση ενός απατεώνα στη Θεσσαλονίκη η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας οδήγησε… στην σύλληψή του.

Η ανήλικη, τα κοσμήματα και η παρατηρητική γειτόνισσα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ένας απατεώνας προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, προσπάθησε, τηλεφωνικά, να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει.

Όταν όμως έφτασε στο σημείο και μπήκε στην πολυκατοικία που διαμένει με την οικογένειά της η 13χρονη, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα της ανήλικης, η οποία τον απέτρεψε διώχνοντάς τον.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περιεργάζεται διπλανές κατοικίες, προσήχθη και συνελήφθη, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε.