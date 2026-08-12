Συγκλονιστικό βίντεο: Γκόλφερ κατέγραψε τη στιγμή που τον χτύπησε κεραυνός – «1 στις 1.000.000 πιθανότητες»

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Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας γκόλφερ στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν κατέγραψε άθελά του τη στιγμή που κεραυνός τον χτύπησε μέσα στο γήπεδο.

Ο άνδρας στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς επιβίωσε από το επικίνδυνο περιστατικό φέροντας ελαφρά τραύματα.

Το χρονικό

Ο Κρις Σκιαβόνε έπαιζε γκολφ με τους φίλους του στο γήπεδο Pebble Creek Golf Course κοντά στο Σινσινάτι, όταν η περιοχή επλήγη από καταιγίδα.

Η νεροποντή προκάλεσε την ακινητοποίηση του αμαξιδίου της παρέας στη λάσπη, όπως αναφέρει η USA Today.

Ο Σκιαβόνε έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να βιντεοσκοπήσει τους φίλους του στην προσπάθειά τους να απεγκλωβίσουν το όχημα. Ωστόσο, το βίντεο κατέγραψε τελικά τη στιγμή που ο κεραυνός τον χτύπησε στο χέρι, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Στο δραματικό βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται μια ακαριαία λάμψη, αμέσως μόλις ο Σκιαβόνε δέχεται το χτύπημα.

«Μία στις 1.000.000 πιθανότητες»

Μετά το χτύπημα, ο Σκιαβόνε δήλωσε ότι έχασε προσωρινά την αίσθηση σε ολόκληρο το σώμα του, ενώ επηρεάστηκε και η ακοή του.

Ο γκόλφερ υπέστη τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του και αναρρώνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο ίδιος δημοσίευσε το βίντεο της εμπειρίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές, αλλά και πλήθος επικριτικών σχολίων.

«1 στις 1.000.000 [πιθανότητες] όπως λένε», έγραψε ο Σκιαβόνε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός και ευλογημένος» που είναι ζωντανός μετά από αυτή την τρομακτική δοκιμασία. «Ο κεραυνός δεν είναι αστείο!».

Κατακραυγή στο διαδίκτυο

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου επέκριναν δριμύτατα τον Σκιαβόνε, καθώς στεκόταν κάτω από ένα δέντρο κρατώντας ομπρέλα εν μέσω ισχυρής καταιγίδας.

«Φίλε, το να κρατάς ομπρέλα ενώ στέκεσαι κάτω από ένα δέντρο σε καταιγίδα με κεραυνούς είναι τόσο κακή ιδέα όσο το να πηδάς από αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο ή να κοιμάσαι έξω με μαγιό σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν», σχολίασε ένας χρήστης.

«Πριν από το χτύπημα σκεφτόμουν: δεν ξέρει κάθε γκόλφερ ότι δεν πρέπει να βρει καταφύγιο κάτω από δέντρο; Φαίνεται πως όχι», σχολίασε καυστικά ένας άλλος.