Κριστιάνο Ρονάλντο – Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Παντρεύτηκαν μυστικά στην Πορτογαλία

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Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία κοινής πορείας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να παντρευτούν.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η πολιτική τελετή πραγματοποιήθηκε χθες 11 Αυγούστου, στο Κασκάις της Πορτογαλίας, έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους. Η τελετή ήταν μια «ιδιωτική και προσωπική στιγμή», στην οποία παρευρέθηκαν τα πέντε παιδιά του ζευγαριού.

Η ανάρτηση στο Instagram

Στην συνέχεια ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσαν την είδηση με ένα ρομαντικό στιγμιότυπο στο Instagram στο οποίο ήταν ντυμένοι στα λευκά με τις βέρες τους να κλέβουν την παράσταση.

Με τη λεζάντα «C❤️G», η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια likes μέσα στα πρώτα 30 λεπτά.

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Η οικογένεια του ζευγαριού

Το ζευγάρι έχει πέντε παιδιά, τον 16χρονο Κριστιάνο Τζούνιορ, τον οποίο ο Ρονάλντο απέκτησε από προηγούμενη σχέση, τα 9χρονα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο, την 8χρονη Αλάνα, καθώς και τη 4χρονη Μπέλα.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2022, η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατο του νεογέννητου δίδυμου αδελφού της Μπέλα, Άνχελ.

Η πρώτη γνωριμία

Ο Πορτογάλος σταρ συνάντησε για πρώτη φορά τη Ροντρίγκεζ όταν εκείνη εργαζόταν στην μπουτίκ της Gucci στη Μαδρίτη, την εποχή που ο ίδιος μεσουρανούσε με τη φανέλα της Ρεάλ.

Τον Ιανουάριο του 2017, οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στα Βραβεία «The Best FIFA Football Awards» στη Ζυρίχη, συνοδευόμενοι από τον μεγαλύτερο γιο του ποδοσφαιριστή.

Λίγους μήνες αργότερα, επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram καθώς ο Ρονάλντο μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με την σύντροφό του.

Η εξομολόγηση του «CR7»

Στη σειρά ριάλιτι του Netflix «I Am Georgina», που έκανε πρεμιέρα το 2022, ο κορυφαίος αθλητής είχε αναφερθεί στο ξεκίνημα της σχέσης τους.

Όπως είχε εξομολογηθεί, θεωρούσε τη Ροντρίγκεζ «πολύ ενδιαφέρουσα κοπέλα και πολύ πιο ώριμη για την ηλικία της», αν και αρχικά δεν περίμενε ότι η σχέση τους θα είχε διάρκεια.

«Στην αρχή δεν πίστευα ότι η σχέση θα γινόταν τόσο δυνατή, ότι θα την ερωτευόμουν. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Αλλά έπειτα από λίγο καιρό ένιωσα ότι ήταν η γυναίκα της ζωής μου» είχε δηλώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ