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Μητσοτάκης: Στο Μαράθι Χανίων έκανε την πρωινή βουτιά του – Καλά στην υγεία του μετά το ατύχημα με το ποδήλατο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαθανατίστηκε να κάνει το πρωινό του μπάνιο στο Μαράθι Χανίων και συγκεκριμένα στην παραλία Σοσορίδες. Ο ίδιος φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του, μετά από πρόσφατο ατύχημα με το ποδήλατο, ενώ αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά για μερικές ακόμη ημέρες.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαράθι Χανίων
Πηγή: Flashnews.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο φωτογραφικός φακός «αιχμαλώτισε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει το πρωινό του μπάνιο στο Μαράθι Χανίων, απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο.
  • Ο Πρωθυπουργός φαίνεται καλά στην υγεία του, μετά το ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του, κατά το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι.
  • Το περιστατικό δεν χάλασε το ευχάριστο κλίμα των διακοπών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα παραμείνει για μερικές ακόμη μέρες στα Χανιά.

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Ο φωτογραφικός φακός «αιχμαλώτισε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνει το πρωινό του μπάνιο στο Μαράθι Χανίων, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την υπέροχη θέα και το μαγευτικό τοπίο της περιοχής.

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Ο Πρωθυπουργός,  απαθανατίστηκε στην παραλία Σοσορίδες να κάνει την βουτιά του.

O Πρωθυπουργός στην παραλία Σοσορίδες

Ο ίδιος φαίνεται καλά στην υγεία του, μετά από το ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του, κατά τη διάρκεια του οποίου, τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο, που προκλήθηκε από την τριβή που υπέστη, κατά την πτώση.

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Το περιστατικό δεν φαίνεται να χάλασε το ευχάριστο κλίμα των διακοπών του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα παραμείνει για μερικές ακόμη μέρες στα Χανιά, εφόσον φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι ατελείωτες υποχρεώσεις που έχει.

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