Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στα Γρεβενά για το 4ο ευρωπαϊκό χρυσό του «ιπτάμενου» Μίλτου Τεντόγλου – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε «ρυθμούς» Τεντόγλου ζουν οι κάτοικοι των Γρεβενών. Όσο και αν οι ασύλληπτες επιδόσεις του Έλληνα άλτη, τους έχουν γίνει πια συνήθεια, η πόλη από το βράδυ της Τρίτης (11/8) έβαλε τα γιορτινά της για τον δικό της Μίλτο.

Στην κεντρική πλατεία στήθηκε γιγαντοοθόνη για να απολαύσουν από εκεί οι συμπατριώτες του τον τελικό του Γρεβενιώτη Τεντόγλου.

Σε κάθε προσπάθεια του κορυφαίου άλτη μικροί και μεγάλοι φώναζαν το όνομα του.

Ο δικός τους Μίλτος έκανε αυτό που τους υποσχέθηκε με το απίθανο άλμα των 8.44 μ.

Κέρδισε το χρυσό και στην πόλη στήθηκε ένα ατελείωτο πάρτι.

Στα Γρεβενά πλέον περιμένουν να υποδεχθούν τον «ιπτάμενο» Μίλτο με το 4ο χρυσό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κρεμασμένο στο λαιμό του.