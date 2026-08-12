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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στα Γρεβενά για το 4ο ευρωπαϊκό χρυσό του «ιπτάμενου» Μίλτου Τεντόγλου – ΒΙΝΤΕΟ

Οι κάτοικοι των Γρεβενών γιόρτασαν με ξέφρενους πανηγυρισμούς την κατάκτηση του 4ου χρυσού μεταλλίου από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η πόλη έστησε γιγαντοοθόνη στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσουν τον τελικό, με τον «ιπτάμενο» αθλητή να κερδίζει με άλμα 8.44 μ., και πλέον ετοιμάζεται να τον υποδεχθεί.

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Μίλτος Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε «ρυθμούς» Τεντόγλου ζουν οι κάτοικοι των Γρεβενών, οι οποίοι πανηγύρισαν ξέφρενα το 4ο χρυσό μετάλλιο του «ιπτάμενου» άλτη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
  • Στην κεντρική πλατεία στήθηκε γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν τον τελικό, με μικρούς και μεγάλους να φωνάζουν το όνομά του.
  • Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό με ένα απίθανο άλμα 8.44 μ., και η πόλη πλέον περιμένει να τον υποδεχθεί με το μετάλλιο στο λαιμό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε «ρυθμούς» Τεντόγλου ζουν οι κάτοικοι των Γρεβενών. Όσο και αν οι ασύλληπτες επιδόσεις του Έλληνα άλτη, τους έχουν γίνει πια συνήθεια, η πόλη από το βράδυ της Τρίτης (11/8) έβαλε τα γιορτινά της για τον δικό της Μίλτο.

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Στην κεντρική πλατεία στήθηκε γιγαντοοθόνη για να απολαύσουν από εκεί οι συμπατριώτες του τον τελικό του Γρεβενιώτη Τεντόγλου.

Σε κάθε προσπάθεια του κορυφαίου άλτη μικροί και μεγάλοι φώναζαν το όνομα του.

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Ο δικός τους Μίλτος έκανε αυτό που τους υποσχέθηκε με το απίθανο άλμα των 8.44 μ.

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Κέρδισε το χρυσό και στην πόλη στήθηκε ένα ατελείωτο πάρτι.

Στα Γρεβενά πλέον περιμένουν να υποδεχθούν τον «ιπτάμενο» Μίλτο με το 4ο χρυσό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κρεμασμένο στο λαιμό του.

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