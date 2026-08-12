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Χανιά: Στο νοσοκομείο 2 ανήλικες έπειτα από υπερβολή κατανάλωση αλκοόλ σε beach party

Περιστατικό μέθης ανηλίκων σημειώθηκε στα Χανιά τη Δευτέρα, με δύο κορίτσια 13 και 14 ετών να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Οι ανήλικες κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε beach party στους Αγίους Αποστόλους, νιώθοντας έντονη αδιαθεσία. Παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

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Ανήλικες/΄κατανάλωση αλκοόλ-ΧΑΝΙΑ
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άλλο ένα περιστατικό μέθης ανηλίκων έλαβε χώρα στα Χανιά την Δευτέρα.
  • Πρόκειται για δύο ανήλικες ηλικίας 13 και 14 ετών οι οποίες κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε beach party.
  • Έντονη αδιαθεσία οδήγησε στη μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου και νοσηλεύτηκαν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άλλο ένα περιστατικό μέθης ανηλίκων, έλαβε χώρα την Δευτέρα (10/8/2026) στα Χανιά

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Πρόκειται για δύο ανήλικες ηλικίας 13 και 14 ετών, οι οποίες παρευρίσκονταν σε beach party στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με τους φίλους τους.

Τα κορίτσια κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να νιώσουν έντονη αδιαθεσία και να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

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Άμεσα ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύτηκαν.

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