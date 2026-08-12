Χανιά: Στο νοσοκομείο 2 ανήλικες έπειτα από υπερβολή κατανάλωση αλκοόλ σε beach party

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Άλλο ένα περιστατικό μέθης ανηλίκων, έλαβε χώρα την Δευτέρα (10/8/2026) στα Χανιά.

Πρόκειται για δύο ανήλικες ηλικίας 13 και 14 ετών, οι οποίες παρευρίσκονταν σε beach party στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με τους φίλους τους.

Τα κορίτσια κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να νιώσουν έντονη αδιαθεσία και να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύτηκαν.