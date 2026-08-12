Μήλος: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 33χρονου τουρίστα που εγκλωβίστηκε σε βράχο 20 μέτρων

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Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας για την διάσωση του 33χρονου τουρίστα, στη Μήλο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων στη Φυριπλάκα, ωστόσο, όταν επιχείρησε να επιστρέψει διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές για τον απεγκλωβισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, καθώς ο βράχος στον οποίο είχε εγκλωβιστεί ο 33χρονος ήταν απόκρημνος. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τους διασώστες να προσεγγίζουν τον άνδρα στην κορυφή και να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 33χρονο και, με τη χρήση σχοινιού, να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης που μεταδίδει η ΕΡΤ:

Δείτε εικόνες: