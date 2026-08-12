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Μήλος: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 33χρονου τουρίστα που εγκλωβίστηκε σε βράχο 20 μέτρων

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης ενός 33χρονου τουρίστα, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα της Μήλου τα ξημερώματα της Δευτέρας, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου, με τον άνδρα να απομακρύνεται με ασφάλεια και να είναι καλά στην υγεία του.

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ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στη Μήλο για τη διάσωση 33χρονου τουρίστα που εγκλωβίστηκε σε βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα, καθώς δεν μπορούσε να κατέβει.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, όπως η ΟΕΔΙΜ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου, λόγω του απόκρημνου βράχου.
  • Οι διασώστες κατάφεραν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο, με τον 33χρονο να είναι καλά στην υγεία του και να αρνείται ιατρική περίθαλψη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας για την διάσωση του 33χρονου τουρίστα, στη Μήλο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Μήλος: Φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα – «Κόλλησε» σε βράχο 20 μέτρων

Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων στη Φυριπλάκα, ωστόσο, όταν επιχείρησε να επιστρέψει διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές για τον απεγκλωβισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, καθώς ο βράχος στον οποίο είχε εγκλωβιστεί ο 33χρονος ήταν απόκρημνος. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τους διασώστες να προσεγγίζουν τον άνδρα στην κορυφή και να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Μήλος: 33χρονος ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα αλλά… δεν μπορούσε να κατέβει – Έγινε επιχείρηση διάσωσης

Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 33χρονο και, με τη χρήση σχοινιού, να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης που μεταδίδει η ΕΡΤ:

Δείτε εικόνες:

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ
Φωτό: Facebook
ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ
Φωτό facebook

 

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