Μήλος: 33χρονος ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα αλλά… δεν μπορούσε να κατέβει – Έγινε επιχείρηση διάσωσης

Ένας 33χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην κορυφή ενός βράχου ύψους 20 μέτρων στη Φυριπλάκα της Μήλου, από τον οποίο δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης από τις λιμενικές αρχές, την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική, το Κέντρο Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες, με αποτέλεσμα τον ασφαλή απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος βρέθηκε καλά στην υγεία του και αρνήθηκε ιατρική φροντίδα.

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σκάφος του λιμενικού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση διάσωσης ενός 33χρονου άνδρα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Φυριπλάκα της Μήλου, αφού εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου ύψους 20 μέτρων εντός της θάλασσας.
  • Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί στον βράχο, αλλά διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την κατάβαση.
  • Με τη συνδρομή του Λιμενικού πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η καταρρίχησή του από τον βράχο. Ο 33χρονος ήταν καλά στην υγεία του και δεν επιθυμούσε ιατρική φροντίδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση διάσωσης ενός 33χρονου άνδρα έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/8) στη Φυριπλάκα της Μήλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 33χρονος εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου, ύψους περίπου 20 μέτρων, στην παραλία Φυριπλάκα.

Ανέβηκε στον βράχο αλλά… δεν μπορούσε να κατέβει

Είχε αναρριχηθεί στον βράχο, ο οποίος βρίσκεται εντός της θάλασσας, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την κατάβαση. Η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και κλιμάκιο Πυροσβεστών-Διασωστών, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, αλλά δεν ήταν σε θέση να κατέβει μόνος του.

Με τη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με ασφάλεια η καταρρίχησή του από τον βράχο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο 33χρονος δήλωσε ότι αισθανόταν καλά και δεν επιθυμούσε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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