Χανιά: Μάχη με τα κύματα για τη διάσωση γυναίκας – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

«Κόβουν την ανάσα» οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Δευτέρας (10/8), στο οποίο καταγράφηκε η μάχη με τα κύματα ενός ναυαγοσώστη στα Χανιά για την διάσωση μιας γυναίκας που είχε παρασυρθεί από τη θάλασσα στην περιοχή του Καβρού Αποκορώνου.

Το περιστατικό μάλιστα, σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά πριν από την επίσημη έναρξη της βάρδιας των ναυαγοσωστών, την ώρα που οι ίδιοι βρίσκονταν ήδη στην παραλία και προετοίμαζαν τους πύργους τους.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο ναυαγοσώστης Παντελεήμων Κυριακάκης αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έσπευσε άμεσα στη θάλασσα για να προσεγγίσει τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε δυσχερή θέση.

Για βοήθεια προσέτρεξε και ο ναυαγοσώστης Μενέλαος Θεοδωρακάτος ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης της γυναίκας ως back up, καθώς είχε βάρδια στον ίδιο πύργο με τον κ. Κυριακάκη, ενώ στη συνέχεια έφτασε και τρίτος ναυαγοσώστης, από διπλανό πύργο, ο Φίλιππος Φραγγούλης.

Τι είπε ο ένας εκ των τριών ναυαγοσωστών

«Ήταν στην αρχή της βάρδιας, όταν ανοίγαμε τους πύργους, 10 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας συγκεκριμένα. Κατεβαίνουμε πάντα νωρίτερα και τις ημέρες που υπάρχουν κόκκινες σημαίες πάντα μπαίνουν έξτρα ναυαγοσώστες. Είναι σημαντικό πολύ αυτό», επισημαίνει ο κ. Θεοδωρακάτος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Και οι τρεις ναυαγοσώστες ανήκουν στην Coastline Lifeguard Academy, η οποία έχει αναλάβει τη ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Αποκορώνου.