«Σκουπιδαριό» στον βυθό της Κέρκυρας: Εντοπίστηκε ακόμη και… ξαπλώστρα

Ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης κατέγραψε για δεύτερη συνεχή χρονιά την εικόνα ενός βυθού στην Κέρκυρα γεμάτου με ξαπλώστρες, ομπρέλες και άλλα αντικείμενα, λίγα μέτρα από την ακτή. Το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης δεν είναι μεμονωμένο, όπως επισημαίνει η Αυγή Μεταξά από το Greek Eco Project, τονίζοντας τη δυσκολία και το υψηλό κόστος της απομάκρυνσης των απορριμμάτων και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και ανάληψη ευθύνης από τις αρχές.

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Κέρκυρα - Ποντικονήσι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης κατέγραψε ξανά σκουπίδια, όπως ξαπλώστρες και ομπρέλες, στον βυθό παραλίας της Κέρκυρας, λίγα μέτρα από την ακτή, διαπιστώνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει έναν χρόνο μετά την πρώτη του καταγραφή.
  • Η περίπτωση της Κέρκυρας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς εθελοντές δύτες του Greek Eco Project έρχονται αντιμέτωποι με ευρύ φάσμα απορριμμάτων σε καθαρισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Η απομάκρυνση των αντικειμένων από τον βυθό είναι δύσκολη και δαπανηρή, απαιτώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ τονίζεται η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και ανάληψη ευθύνης από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης σε παραλία της Κέρκυρας, όπου ο βυθός, σε μικρή απόσταση από την ακτή, έχει μετατραπεί σε χώρο συγκέντρωσης αντικειμένων που κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη θάλασσα.

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Σε βάθος μόλις 4-5 μέτρων, περίπου δέκα μέτρα από την ακτή, εντοπίστηκαν ξαπλώστρες, βάσεις για ομπρέλες, τμήμα θαλάσσιου ποδηλάτου και άλλα αντικείμενα. Ο φωτορεπόρτερ επέστρεψε στο ίδιο σημείο έναν χρόνο μετά την πρώτη του καταγραφή και διαπίστωσε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει.

Οι εικόνες επαναλαμβάνονται

Ο Γιώργος Κονταρίνης είχε καταγράψει και πέρυσι παρόμοιες εικόνες, με τις φωτογραφίες από τις ομπρέλες στον βυθό να προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

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Όπως ανέφερε, φέτος εντόπισε περισσότερες από πέντε ξαπλώστρες στην ίδια παραλία, ενώ στον βυθό υπήρχαν και βάσεις ομπρελών. Εκτίμησε ότι ορισμένα από τα αντικείμενα μπορεί να παρασύρθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ένα μπουρίνι. Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει από τη στιγμή που δεν απομακρύνθηκαν μετά την υποχώρηση των φαινομένων.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη από την αντίθεση με το φυσικό περιβάλλον. Σε ένα σημείο υπάρχουν αστερίες, ψάρια και βράχια και λίγα μέτρα πιο πέρα συναντά κανείς αντικείμενα που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

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Τι αποκαλύπτουν οι καταδύσεις

Η περίπτωση της Κέρκυρας δεν αποτελεί, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Greek Eco Project Αυγή Μεταξά, ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Οι εθελοντές δύτες της οργάνωσης πραγματοποιούν καθαρισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας και συχνά έρχονται αντιμέτωποι με ένα ευρύ φάσμα απορριμμάτων.

Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, έχουν βρεθεί αλιευτικός εξοπλισμός, έπιπλα, ρούχα, ποδήλατα και πατίνια, ενώ σε άλλες περιοχές τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν απορρίμματα από μεγάλες αποστάσεις.

Το τι θα συναντήσουν οι δύτες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τα ρεύματα και τα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν κάθε περιοχή.

Δύσκολη και δαπανηρή η απομάκρυνση

Η ανέλκυση αντικειμένων από τον βυθό απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, πιστοποιημένους δύτες και αρκετά άτομα για την ασφαλή μεταφορά των ευρημάτων στην επιφάνεια.

Σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή, μια διήμερη επιχείρηση καθαρισμού μπορεί να κοστίσει έως και 10.000 ευρώ. Οι δύτες του Greek Eco Project συμμετέχουν εθελοντικά, όμως τα έξοδα για τον εξοπλισμό, τη μετακίνηση, την οργάνωση και την υποστήριξη των δράσεων είναι σημαντικά.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών η οργάνωση βασίζεται σε χορηγίες, ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται και από καταδυτικές σχολές σε συνεργασία με δήμους και τοπικούς φορείς.

Η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας

Η προστασία των θαλασσών δεν αφορά μόνο τον καθαρισμό τους, αλλά και την πρόληψη της δημιουργίας νέων προβλημάτων.

Η Αυγή Μεταξά τόνισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση και αλλαγή συμπεριφορών, καθώς πολλές λανθασμένες πρακτικές έχουν γίνει με τα χρόνια συνήθεια.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κονταρίνης έθεσε το θέμα της ευθύνης των αρμόδιων αρχών. Όπως σημείωσε, δεν είναι εύκολο να γνωρίζουν τι υπάρχει σε κάθε σημείο του βυθού, όμως όταν ένα πρόβλημα εντοπίζεται και καταγγέλλεται, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την απομάκρυνσή του.

Η εικόνα από την Κέρκυρα υπενθυμίζει έτσι ότι όσα αφήνει ο άνθρωπος στη θάλασσα δεν εξαφανίζονται. Μπορεί απλώς να μετακινηθούν λίγα μέτρα πιο πέρα και να παραμείνουν εκεί, μακριά από τα βλέμματα των λουομένων.

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