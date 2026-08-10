Ιράν: Η συμφωνία Σ. Αραβίας-Πακιστάν-Τουρκίας δείχνει «μεταβολή της αντίληψης» απέναντι στις ΗΠΑ – Απορρίπτει τα σενάρια «ισλαμικού ΝΑΤΟ»

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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, η αμυντική σύμπραξη που υπέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία αποτυπώνει μια «μεταβολή της αντίληψης» των κρατών της περιοχής προς τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος πάντως έσπευσε να καθησυχάσει, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

«Οι χώρες της περιοχής αντιλήφθηκαν ότι η ασφάλεια δεν είναι εμπόρευμα που προμηθεύεσαι από ψεύτες μεσάζοντες», δήλωσε ο Eσμαΐλ Μπαγκαΐ κατά την διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στην Ουάσινγκτον, σύμμαχο των τριών χωρών που υπέγραψαν την συμφωνία.

Οι χώρες του Κόλπου, κάποτε πυλώνες σταθερότητας στην Μέση Ανατολή, έγιναν συστηματικά στόχος ιρανικών επιθέσεων κατά την διάρκεια του πολέμου σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Αμερικανικά συμφέροντα και κυρίως αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις έγιναν στόχος της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου.

«Οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν στις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Η Τεχεράνη δεν έχει λόγους «να ανησυχεί ότι η συμφωνία αυτή κατευθύνεται εναντίον της», είπε επικαλούμενος «τους βαθείς θρησκευτικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς» ανάμεσα στις τρεις αυτές χώρες και το Ιράν.

«Δεν χρειαζόμαστε εξωτερικές δυνάμεις» -Οι ΗΠΑ ως πηγή ασταθειας

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Μπαγκαΐ κλήθηκε να σχολιάσει αν η νέα αυτή συμμαχία συνιστά ένα είδος «ισλαμικού ΝΑΤΟ». Ο Ιρανός εκπρόσωπος απέρριψε την ανάγκη εμπλοκής ξένων δυνάμεων.

«Δεν χρειαζόμαστε καμία εξωτερική δύναμη να παρεμβαίνει στην περιοχή μας. Η ένταση παραμένει, όμως ελπίζουμε ότι, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη, όλοι θα διδαχθούν από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών και θα εργαστούν συστηματικά για την ενίσχυση της συλλογικής μας ασφάλειας», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ίδια η υπογραφή της συμφωνίας αποδεικνύει πως τα κράτη της περιοχής αρχίζουν να συνειδητοποιούν το πρόβλημα, σημειώνοντας πως «η Μέση Ανατολή δεν πρέπει να ζει με την ψευδαίσθηση ότι θα επιτύχει ασφάλεια μέσω των ΗΠΑ — η Αμερική αποτελεί η ίδια μέρος της περιφερειακής ασταθειας».

Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην Ουάσινγκτον για τη στήριξη που παρέχει στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η στάση των ΗΠΑ καλλιεργεί το έδαφος για τη διεξαγωγή πολέμου χωρίς συνέπειες.

«Οι Αμερικανοί παρέχουν πολιτική και στρατιωτική κάλυψη στη σιωνιστική οντότητα. Χωρίς αυτούς, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε ποτέ να πράξει όσα έκανε ούτε να συνεχίσει τα εγκλήματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαγκαΐ, συμπληρώνοντας με νόημα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, κανείς δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνες από το Ισραήλ «ή να το οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera