Ταϊλάνδη: Πρώην βουλευτής πυροβόλησε αξιωματούχο – Σε live μετάδοση στο YouTube η ομολογία του σε δημοσιογράφο – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό πυροβολισμών στην Ταϊλάνδη, καθώς πρώην βουλευτής πυροβόλησε τοπικό αξιωματούχο και τον οδηγό του.

Η είδηση μεταδόθηκε σχεδόν σε ζωντανή μετάδοση, την ώρα που η χώρα προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από τη φονική επίθεση σε σχολείο την περασμένη εβδομάδα.

Η επίθεση σε livestream

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς, πρώην βουλευτής, πυροβόλησε έναν ανώτερο επαρχιακό αξιωματούχο και τον οδηγό του, όπως δήλωσε ο υποστράτηγος Ντετζραπί Κονγκντί, αστυνομικός διευθυντής της περιοχής Νονθαμπούρι, που συνορεύει με την Μπανγκόκ.

Ο Τσαλόνγκ Ρεουαρένγκ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ταϊλάνδης, φέρεται να πυροβόλησε τη Δευτέρα τον πρώην αστυνομικό Θονγκτσάι Γιενπρασέρτ -ο οποίος υπηρετούσε στην επαρχία Νονθαμπούρι- καθώς και τον οδηγό του.

Ο Ντετζραπί δήλωσε στο Reuters πως «Υπήρξαν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη». Ο αστυνομικός διευθυντής της επαρχίας επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και το BBC, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Αντσαλί Παιριράκ απάντησε σε μια κλήση κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο YouTube.

Στα πλάνα φάνηκε εμφανώς να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ρωτούσε αν κάποιο μη κατονομαζόμενο άτομο πέθανε, αφού ο καλών «τον πυροβόλησε στο κεφάλι».

Η ίδια είπε στον καλούντα: «Πρέπει να περιμένεις εκεί για τους αστυνομικούς. Μην πας πουθενά».

Βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που η επίθεση λαμβάνει χώρα έξω από το κυβερνητικό κτίριο στη Νονθαμπούρι.

Nonthaburi PAO President Dies After Shooting; Former MP in Custody Nonthaburi PAO President Pol Col Thongchai Yenprasert succumbed to his injuries at 2.36 pm on Monday after being shot earlier in the day. A bullet struck his neck near a major artery, causing massive blood loss.… pic.twitter.com/VE1C4Fbhc0 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 10, 2026

Νέο σοκ λίγες ημέρες μετά τη μαζική δολοφονία σε σχολείο

Το περιστατικό αυτό συνέβη μόλις λίγες ημέρες αφότου ένας έφηβος πυροβόλησε τους παππούδες του και στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε σχολείο στην ίδια επαρχία.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου, συγκλονίζοντας τη χώρα και πυροδοτώντας νέες συζητήσεις για την οπλοκατοχή.

Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους στη χώρα, ορισμένοι περνώντας από ανιχνευτές μετάλλων κι άλλους ελέγχους, καθώς ο πρωθυπουργός Ανουτίν Σαρνιβιρακούλ επανέλαβε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο έλεγχος των όπλων μετά το φονικό σε σχολείο την Παρασκευή.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να φέρει πυροβόλο όπλο, ειδικά σε δημόσιο χώρο», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε πως ο ισχυρισμός ότι ένα όπλο προορίζεται για αυτοάμυνα δεν συνιστά δικαιολογία.

Ανησυχητικά στοιχεία για την οπλοκατοχή

Σύμφωνα με εκτίμηση του οργανισμού Small Arms Survey το 2017, η Ταϊλάνδη είχε περίπου 10,3 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα στην κατοχή πολιτών, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 15 όπλα ανά 100 κατοίκους — το υψηλότερο ποσοστό στη Νοτιοανατολική Ασία με μεγάλη διαφορά.

Σύμφωνα με ειδικούς, το ισχύον σύστημα αδειοδότησης της χώρας στερείται ελέγχου ψυχικής υγείας για όσους υποβάλλουν αίτηση για κατοχή όπλου, επιτρέπει σε άτομα ηλικίας μόλις 20 ετών να κατέχουν όπλα και δεν απαιτεί περιοδικές επανειλημμένες αξιολογήσεις για τους κατόχους αδειών.

Με πληροφορίες από: Newsweek, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ