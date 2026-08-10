Λίνα Μενδώνη για Νίκο Καλογερόπουλο: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, υπηρέτησε την Τέχνη με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 74 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Η Υπουργός χαρακτήρισε τον Νίκο Καλογερόπουλο ως ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, σημειώνοντας ότι υπηρέτησε την Τέχνη με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια, ενώ η ερμηνευτική του ευχέρεια επικύρωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

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Λίνα Μενδώνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Λίνα Μενδώνη εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 74 ετών.
  • Η Υπουργός Πολιτισμού χαρακτηρίζει τον Νίκο Καλογερόπουλο ως έναν ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, σημειώνοντας ότι υπηρέτησε την Τέχνη με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια.
  • Οι ρόλοι στους οποίους έδωσε πνοή παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμοι, με την ερμηνευτική του ευχέρεια να επικυρώνει τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

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Η Λίνα Μενδώνη εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 74 ετών ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Η Υπουργός Πολιτισμού χαρακτηρίζει τον Νίκο Καλογερόπουλο ως έναν ηθοποιό μεγάλου διαμετρήματος, σημειώνοντας ότι υπηρέτησε την Τέχνη με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Αναλυτικά, πληροφορούμενη την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος, με πορεία δεκαετιών στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έγινε γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό, κυρίως, μέσω της συμμετοχής του σε εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, της δεκαετίας του ’80.

Η ταύτισή του με χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς ρόλους είναι, ως έναν βαθμό, αναπόφευκτή, καθώς η συμμετοχή του στις ταινίες αυτές υπήρξε καταλυτική, συμβάλλοντας στην αντοχή τους στον χρόνο, χωρίς να επισκιάζει τη μακρά πορεία του στην Τέχνη, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια.

Οι ρόλοι στους οποίους έδωσε πνοή, χάρη στο πηγαίο ταλέντο του, παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμοι και σήμερα. Η συμμετοχή του σε ποιοτικές παραγωγές της μικρής οθόνης φέρει τη σφραγίδα μιας ξεχωριστής ερμηνευτικής ευχέρειας η οποία επικύρωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Καλλιτέχνης και άνθρωπος ανήσυχος, ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε με το θέατρο, ως συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά και με τη συγγραφή και τη μουσική.

Στην οικογένειά του και τους τόσο πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

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