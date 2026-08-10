«Πόλεμος» στη FIFA: UEFA, AFC και CONCACAF ζητούν παραίτηση Ινφαντίνο – Στο επίκεντρο τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ

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Κοινό «μέτωπο» απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο συγκρότησαν η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και η CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική).

Με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τη Δευτέρα, οι τρεις συνομοσπονδίες εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση στον πρόεδρο της FIFA, επικρίνοντας εντονα τους χειρισμούς του αναφορικά με το ενδεχόμενο πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ.

«Εξαπάτηση»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ινφαντίνο έπληξε την εμπιστοσύνη «μέσω εξαπάτησης» με την πρόταση, η οποία πλέον έχει εγκαταλειφθεί, και ότι «έθεσε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο».

Παράλληλα, οι τρεις συνομοσπονδίες ζήτησαν τη διενέργεια μιας πλήρως ανεξάρτητης έρευνας για όσα συνέβησαν.

«Η δύναμη του ποδοσφαίρου βρισκόταν πάντα στην ενότητά του» αναφέρεται στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, η οποία υπογραμμίζει: «Ζητάμε τώρα να γίνει σεβαστή αυτή η ενότητα και να υπάρξει μια ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και δεν επιδιώκει να το εξουσιάζει».

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της AFC, σείχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, και ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι.

Διάσπαση εμπιστοσύνης

Η δραματική αυτή κλιμάκωση ξέσπασε μετά τις αποκαλύψεις για το αποτυχημένο σχέδιο «Football Forward Enterprise» του Ινφαντίνο.

Παράλληλα, επικρίνεται έντονα η αντίδραση της FIFA στην κρίση, η οποία περιορίστηκε σε μια συνάντηση ολίγων ανώτερων στελεχών στο Ραμπάτ και μια μετέπειτα συγγνώμη του Ινφαντίνο, η οποία δεν έδειχνε καμία πραγματική μεταμέλεια για το ίδιο το εγχείρημα.

«Αντιμετωπίζει το ζήτημα ως αποτυχία επικοινωνίας, όταν αυτό που παρακολούθησε το ποδόσφαιρο ήταν μια αποτυχία κρίσης. Δεν αναγνώρισε ότι η ίδια η πρόταση ήταν εγγενώς εσφαλμένη. Εξακολουθεί να μην υπάρχει αναγνώριση ότι η απόπειρα πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA ήταν μια βαθιά αποτυχία κρίσης – όχι απλώς ένα διαδικαστικό ατόπημα, αλλά μια θεμελιώδης παραβίαση της εμπιστοσύνης προς τους ίδιους τους θεσμούς που η FIFA υπάρχει για να υπηρετεί», αναφέρεται στην αιχμηρή ανακοίνωση.

Οι τρεις φορείς (UEFA, AFC, CONCACAF) φέρονται να έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για τη διοργάνωση νέων τουρνουά, εν μέσω συνεχών απειλών της UEFA για μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το Μουντιάλ Γυναικών Κ-20 του ερχόμενου μήνα ενδέχεται να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία ευρωπαϊκών ομάδων, ενώ ήδη αναζητώνται εναλλακτικές επιλογές.

Οι προσπάθειες συσπείρωσης γύρω από έναν κατάλληλο υποψήφιο για την αντικατάσταση του Ινφαντίνο έχουν ενταθεί από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο σχέδιό του, με τον Μονταλιάνι να θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους διεκδικητές.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian