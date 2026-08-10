Ελούντα: Στο νοσοκομείο 15χρονος που μέθυσε σε γλέντι – Συνελήφθησαν ο κηδεμόνας του και ο διοργανωτής της εκδήλωσης

Ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για νοσηλεία λόγω μέθης, αφού κατανάλωσε αλκοόλ σε γλέντι στην Ελούντα της Κρήτης. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν ο 43χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου και ο 46χρονος διοργανωτής της εκδήλωσης. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 15χρονος κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για νοσηλεία λόγω μέθης, αφού κατανάλωσε αλκοόλ σε γλέντι στην Ελούντα.
  • Συνελήφθησαν ο 43χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου και ένας 46χρονος που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης.
  • Οι δύο άνδρες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 15χρονος πήγε σε γλέντι στην Ελούντα στην Κρήτη και κατέληξε… στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για νοσηλεία λόγω μέθης.

Συνελήφθησαν ο κηδεμόνας του ανηλίκου και ο διοργανωτής της εκδήλωσης

Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/8) όταν κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεθύσει.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν χθες Κυριακή (9/8) στη σύλληψη του 43χρονου κηδεμόνα του ανηλίκου καθώς και στη σύλληψη ενός 46χρονου που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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