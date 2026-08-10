Ελούντα: Στο νοσοκομείο 15χρονος που μέθυσε σε γλέντι – Συνελήφθησαν ο κηδεμόνας του και ο διοργανωτής της εκδήλωσης

Ένας 15χρονος πήγε σε γλέντι στην Ελούντα στην Κρήτη και κατέληξε… στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για νοσηλεία λόγω μέθης.
Συνελήφθησαν ο κηδεμόνας του ανηλίκου και ο διοργανωτής της εκδήλωσης
Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/8) όταν κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεθύσει.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν χθες Κυριακή (9/8) στη σύλληψη του 43χρονου κηδεμόνα του ανηλίκου καθώς και στη σύλληψη ενός 46χρονου που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης.
Οι δύο άνδρες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.
Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.