Η ΕΛΑΣ «τσίμπησε» στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 53χρονο Γάλλο που είχε «μάστερ» στις απάτες

Ένας 53χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» την Κυριακή, 9 Αυγούστου, καθώς διωκόταν με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις γαλλικές Αρχές. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω εικονικών εταιρειών στη Λιόν (2013-2018) και για εμπλοκή σε υπόθεση διεθνούς απάτης ΦΠΑ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη την Κυριακή, 9 Αυγούστου, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 53χρονος αλλοδαπός.
  • Ο 53χρονος διωκόταν με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες.
  • Κατηγορείται ότι από το 2013 έως το 2018 στη Λιόν είχε συστήσει εικονικές εταιρείες για νομιμοποίηση εσόδων. Εμπλέκεται επίσης σε υπόθεση διεθνούς απάτης ΦΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνελήφθη την Κυριακή, 9 Αυγούστου, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 53χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2013 έως 2018, στη Λιόν είχε συστήσει εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ακόμα εμπλέκεται σε υπόθεση διεθνούς απάτης αναφορικά με τον ΦΠΑ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ