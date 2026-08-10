Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον ημιτελικό με πανελλήνιο ρεκόρ ο Στέργιος Μπίλας στα 50μ. πεταλούδα

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Με ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού ο Στέργιος Μπίλας, καταγράφοντας κορυφαία επίδοση στα 50μ. πεταλούδα.

Ο Ελληνας πρωταθλητής -κάτοχος του τίτλου από το 2024- «κατέβηκε» για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 23 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας σε 22.93 στον προκριματικό, για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και φυσικά να προκριθεί στον απογευματινό (19:30) ημιτελικό.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν ακριβώς 23.00 και το είχε πετύχει στις 27 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Οι πρωταγωνιστές των προκριματικών στα 50μ. πεταλούδα

Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Γάλλος -πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα- Μαξίμ Γκρουσέ με 22.49 και ακολούθησαν ο Ελβετός Νόε Πόντι με 22.69 και ο ουδέτερος (Ρώσος) Εγκόρ Κορνέφ με 22.70.

Εκτός ημιτελικών η Βλάχου

Στο ντεμπούτο της σε μεγάλη διοργάνωση (σε επίπεδο ανδρών/γυναικών), η Αννα Βλάχου κατετάγη 36η στα 100μ. ελεύθερο με 55.74, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ νέων Κ23 (55.03), που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Η Μάριτ Στεενμπέργκεν από την Ολλανδία, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ από τον περασμένο Ιούνιο, κατέρριψε ήδη από τον προκριματικό το ρεκόρ αγώνων της Σάρα Σιέστρεμ, κολυμπώντας σε 52.62, ενώ η Κύπρια πρωταθλήτρια Κάλια Αντωνίου θα δώσει μπαράζ για την πρόκριση στα ημιτελικά με τη Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, καθώς οι δυο τους βρέθηκαν μαζί στην τελευταία προνομιούχο θέση με χρόνο 54.63.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ