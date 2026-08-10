Ο Αντετοκούνμπο μιμείται τον Αντεμπάγιο – Δείτε βίντεο

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Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Φωτογραφία: ΑΡ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο Μπαμ Αντεμπάγιο θα είναι συμπαίκτες από την προσεχή σεζόν του ΝΒΑ στους Μαϊάμι Χιτς.
  • Το βράδυ της Κυριακής, οι Μαϊάμι Χιτς δημοσίευσαν ένα βίντεο στο Instagram όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιμείται τις αστείες γκριμάτσες του Μπαμ Αντεμπάγιο.
  • Το βίντεο έρχεται μετά την αναπαράσταση από τον Αντεμπάγιο ορισμένων memes του Αντετοκούνμπο νωρίτερα το καλοκαίρι, με τους φιλάθλους να ανυπομονούν να τους δουν μαζί στο παρκέ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο Μπαμ Αντεμπάγιο θα είναι συμπαίκτες από την προσεχή σεζόν του ΝΒΑ στους Μαϊάμι Χιτς.

Το βράδυ της Κυριακής η ομάδα δημοσίευσε στο κανάλι της στο Instagram ένα βίντεο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιμείται ορισμένες από τις πιο αστείες γκριμάτσες του Αντεμπάγιο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miami HEAT (@miamiheat)

Οι φίλαθλοι ανυπομονούν

Η πρώτη ήταν η αντίδραση του αρχηγού των Χιτ σε έναν δημοσιογράφο που ρώτησε αν ο Τάιλερ Χίρο «λιγουρεύεται» και «ανυπομονεί» να γίνει μέλος της ομάδας, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν τραυματίας, την οποία ο Αντετοκούνμπο απέδωσε τέλεια.

Το βίντεο αυτό έρχεται μετά την αναπαράσταση από τον Αντεμπάγιο ορισμένων memes του Αντετοκούνμπο νωρίτερα το καλοκαίρι, καθώς οι φίλαθλοι ανυπομονούν να τους δουν μαζί στο παρκέ.

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