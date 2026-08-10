Ο Αντετοκούνμπο μιμείται τον Αντεμπάγιο – Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο Μπαμ Αντεμπάγιο θα είναι συμπαίκτες από την προσεχή σεζόν του ΝΒΑ στους Μαϊάμι Χιτς.
Το βράδυ της Κυριακής η ομάδα δημοσίευσε στο κανάλι της στο Instagram ένα βίντεο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιμείται ορισμένες από τις πιο αστείες γκριμάτσες του Αντεμπάγιο.
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Οι φίλαθλοι ανυπομονούν
Η πρώτη ήταν η αντίδραση του αρχηγού των Χιτ σε έναν δημοσιογράφο που ρώτησε αν ο Τάιλερ Χίρο «λιγουρεύεται» και «ανυπομονεί» να γίνει μέλος της ομάδας, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν τραυματίας, την οποία ο Αντετοκούνμπο απέδωσε τέλεια.
Το βίντεο αυτό έρχεται μετά την αναπαράσταση από τον Αντεμπάγιο ορισμένων memes του Αντετοκούνμπο νωρίτερα το καλοκαίρι, καθώς οι φίλαθλοι ανυπομονούν να τους δουν μαζί στο παρκέ.