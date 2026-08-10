Κρινιώ Νικολάου: «Η Μαρία Μπεκατώρου είναι ένα ανοιχτό, καλογραμμένο βιβλίο»

Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Κρινιώ Νικολάου μιλά στο enikos.gr για τη συνεργασία της με την Μαρία Μπεκατώρου και κάνει αποκαλύψεις για τον χαρακτήρα της παρουσιάστριας όταν δεν γράφουν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Νάντια Ρηγάτου

Όλα ξεκίνησαν όταν για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εκπομπής ‘Moments’ του Αντ1, η Κρινιώ Νικολάου καλείται να γράψει ένα τραγούδι έκπληξη για την Μαρία Μπεκατώρου. Τη Μαρία που μέχρι τότε γνώριζε από την τηλεόραση.

Μόνο που στην περίπτωση της συγκεκριμένης, είναι αυτό που βλέπεις, όπως θα συνειδητοποιήσει αργότερα και η ίδια η τραγουδοποιός γνωρίζοντάς την.

Μια γνωριμία που από το τηλεοπτικό πλατό κατέληξε σε στούντιο ηχογράφησης και μια απίθανη μουσική συνεργασία.

-Το τραγούδι «Προχωράω μπροστά» το συνθέσατε για την Μαρία Μπεκατώρου αποκλειστικά για την εκπομπή “Moments”. Πόσο εύκολο ήταν αυτό για εσάς;

Η μόνη δυσκολία είχε να κάνει με το γεγονός ότι έπρεπε να συνθέσω μια μουσική για ένα τραγούδι, βιωματικό της Μαρίας, την οποία γνώριζα μόνο από τις εκπομπές της-σημειωτέον είμαι fan και δεν χάνω επεισόδιο αν βρίσκομαι σε σταθερό χώρο με τηλεόραση- όταν διάβασα τους στίχους με συνεπήραν αμέσως και προσπάθησα να μπω στο κλίμα τους. Ταυτόχρονα δεν θέλαμε κάτι το οποίο να είναι χαρούμενο και κεφάτο. Μεγάλη αντίθεση αυτό, όταν, όλοι τη Μαρία Μπεκατώρου την έχουμε συνδυάσει με χαρά, κέφι και γέλιο. Θα της άρεσε το δώρο; Θα έφτανε στην ψυχή της; Πώς θα ανταποκρινόταν σε αυτή την κίνηση; Αυτά ήταν ερωτήματα που με απασχόλησαν μέχρι την ώρα της…’ζωντανής έκπληξης’ στο στούντιο, με άψογη οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η Μαρία όντως βρήκε σε αυτό κομμάτια του εαυτού της.

-Πώς προέκυψε η συνεργασία σας στη συνέχεια και συνυπάρχετε στο δίσκο σας;

‘Oταν σηκώθηκα από το πιάνο για να την χαιρετήσω, η συγκίνηση για το τραγούδι «Προχωράω Μπροστά», εμπνευσμένο από τη ζωή, τη δύναμη και την αισιοδοξία της, από το πείσμα και τον τσαμπουκά της Μαρίας ήταν αρκετά για να μας προχωρήσει όλους μπροστά στο επόμενο βήμα. Σκεφτήκαμε ότι, μιας και ήταν το τιμώμενο πρόσωπο ήταν λογικό και επόμενο να συμμετέχει στο cd που ήδη ετοιμάζαμε. Το αποδέχτηκε και η καλή συνεργασία της πρώτης φοράς έδωσε δυο ακόμα γεννήσεις, τα τραγούδια «Τα μάτια σου εγκλήματα» και «το 10 το καλό». Αφού της είχαμε φτιάξει κάτι κάπως λυπημένο αρχικά, θεωρήσαμε ότι σε δεύτερο χρόνο έπρεπε να φτιάξουμε κάτι που θα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Την απόλυτη χαρά. Αυτό που νιώθεις και εμπνέεσαι όταν βλέπεις ή ακούς Μπεκατώρου.

-Περιγράψτε μας τις στιγμές στο στούντιο της ηχογράφησης

Παιχνιδούπολη. Παιδικό πάρτι. Κεφαλλονίτικη μαντολινάτα. Ήταν δε τόσο έτοιμη για αυτό που θα γινόταν που δεν καθίσαμε, όπως θα ήταν αναμενόμενο, ώρες στο στούντιο. Ακόμα και το ζέσταμα για την φωνή της όταν πήγαμε στο πιάνο, με πειθαρχία μαθήτριας ωδείου απ’ την μία και η καλώς εννοούμενη τρέλα εναλλάσσονταν συνέχεια, με μένα να εντυπωσιάζομαι για το πόσο δεκτική και συνεργάσιμη ήταν, έχοντας μου εμπιστοσύνη, όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Απλά Αφηνόταν.

-Τι δεν ξέρουμε για την Μαρία Μπεκατώρου;

Σε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα που την γνωρίζω, αρχικά είδα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο που έβλεπα τόσο καιρό μέσα από τη δουλειά της… πολύ σημαντικό αυτό πιστεύω γιατί δεν συμβαίνει πάντα. Ένα ανοιχτό, καλογραμμένο βιβλίο. Δεν κρύβεται και δεν κρύβει. Άρα μάλλον τα γνωρίζουμε όλα! Αυτό που ίσως μας διαφεύγει είναι πως ο καπετάνιος παππούς της, όπως έμαθα από την συναναστροφή μας, την έμαθε να διαβάζει καλά τους χάρτες της ανθρώπινης ψυχής και να περνάει μέσα από το μάτι του κυκλώνα χωρίς να χάνεται. Το ότι έχει σωσίβιες λέμβους, την αλήθεια, την ευαισθησία, τη γενναιοδωρία.

-Θα μπορούσε η Μαρία Μπεκατώρου να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι;

Η Μαρία είναι μια διαρκώς ανερχόμενη τηλεοπτική persona που έχει κερδίσει τόσο την εκτίμηση των συναδέλφων της και των ατόμων του χώρου στον οποίο κινείται όλα αυτά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος, που πάνω του δεν βρίσκεις τίποτα φο. Λάμπει, ξεχωρίζει , είναι αυτόφωτη μα την ίδια ώρα μπορεί να γίνει ένα με την ομάδα, προκειμένου να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια πιστεύω πως μπορεί να κολυμπήσει σε όλες τις θάλασσες. Είναι αθόρυβη και ταυτόχρονα εξαιρετικά θορυβώδης, λόγω προσωπικότητας, που τη διακρίνει μια υπερβολή. Ας μη ξεχνάμε ότι είναι Κεφαλονίτισσα. Με ό,τι λοιπόν κι αν αποφασίσει να ασχοληθεί ή όποιο βήμα και να κάνει, περισσότερο ή λιγότερο σχετικό με όσα την έχουμε συνηθίσει, θα το κάνει με την ίδια επιτυχία και θα το φέρει εις πέρας με άψογο επαγγελματισμό. Σε μια τράπουλα με τόσα χαρτιά , η Μαρία είναι στην κυριολεξία το 10 το καλό.

-Τι άλλο περιμένουμε από εσάς;

Συνεχίζω τις καλοκαιρινές εμφανίσεις. Παράλληλα γίνονται συζητήσεις που αφορούν προτάσεις για το χειμώνα. Στις 2 Οκτώβρη παρουσιάζουμε το 10 το καλό στον Ιανό, που σημαίνει ότι αποτελεί προτεραιότητα της ομάδας. Εκκρεμούν άμεσα ηχογραφήσεις με ήδη έτοιμα τραγούδια, που έχω συνθέσει και αφορούν τη συμμετοχή μου, σε ένα συλλογικό άλμπουμ, που νέες και παλαιότερες φωνές αναμειγνύονται και αλληλεπιδρούν στα συγκοινωνούντα δοχεία της μουσικής, που τα ονειρευόμαστε και τα θέλουμε πάντα γεμάτα.