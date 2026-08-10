Συναγερμός για φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Κοντά στον οικισμό οι φλόγες – Μήνυμα από το 112

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στις αρχές καθώς ξέσπασε φωτιά στον Κουβαρά, στην Ανατολική Αττική με τις φλόγες να βρίσκονται κοντά στον οικισμό στο όρος Μερέντα.

Συγκεκριμένα η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Μηνύματα από το 112

Νέο μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για εκκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού με οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μετακινηθούν προς τα Καλύβια Θορικού.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κουβαράς της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, από την συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.