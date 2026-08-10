Συναγερμός για φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Κοντά στον οικισμό οι φλόγες – Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στις αρχές καθώς ξέσπασε φωτιά στον Κουβαρά, στην Ανατολική Αττική με τις φλόγες να βρίσκονται κοντά στον οικισμό στο όρος Μερέντα.
Συγκεκριμένα η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής και επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται…
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026
Μηνύματα από το 112
Νέο μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για εκκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού με οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μετακινηθούν προς τα Καλύβια Θορικού.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Αγίου_Στυλιανού #Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Καλύβια #Θορικού
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026
Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κουβαράς της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026
Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου
Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, από την συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.