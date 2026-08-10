Συναγερμός για φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Κοντά στον οικισμό οι φλόγες – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά Αττικής, με τις φλόγες να καίνε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός και να βρίσκονται κοντά στον οικισμό. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

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φωτιά Κουβαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στις αρχές καθώς ξέσπασε φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, με τις φλόγες να βρίσκονται κοντά στον οικισμό.
  • Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
  • Άμεσα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στις αρχές καθώς ξέσπασε φωτιά στον Κουβαρά, στην Ανατολική Αττική με τις φλόγες να βρίσκονται κοντά στον οικισμό στο όρος Μερέντα.

Φωτιά στον Κουβαρά: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στυλιανού

Συγκεκριμένα η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός.

Φωτιά στον Κουβαρά: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

 

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

 

Συγκεκριμένα επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν  2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

φωτιά στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής

Μηνύματα από το 112

Νέο μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για εκκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού με οδηγίες προς τους κατοίκους και τους  επισκέπτες να μετακινηθούν προς τα Καλύβια Θορικού.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

φωτιά Κουβαράς

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, από την συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

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