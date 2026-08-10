Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη 37χρονου με κλεμμένο αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν καταδίωξη δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων κατέληξε στην οδό Αγίου Δημητρίου, έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, στην καταδίωξη συμμετείχαν ένα μαύρο και ένα λευκό αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το μαύρο όχημα επιχείρησε να εμβολίσει το λευκό, το οποίο κατέληξε να κινείται πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στο σημείο κάποιος πεζός.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε αρκετό κόσμο, με τους περαστικούς να σταματούν στο σημείο και να ρωτούν έκπληκτοι, προκειμένου να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, σταμάτησε στο σημείο ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι φορούσαν κράνη. Οι δύο άνδρες πλησίασαν το λευκό αυτοκίνητο και, σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε, έσπασαν το τζάμι του οχήματος και φώναζαν στον οδηγό.

Παρευρισκόμενοι αντέδρασαν, πλησιάζοντας και ρωτώντας τι συμβαίνει. Λίγο αργότερα, οι επιβαίνοντες της μηχανής, μαζί με το μαύρο αυτοκίνητο, αποχώρησαν από το σημείο, καθώς υπήρχε πλέον η πιθανότητα να κληθεί η Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ο 37χρονος οδηγός του λευκού αυτοκινήτου τραυματίστηκε από τα σπασμένα τζάμια.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια, που προκάλεσαν την καταδίωξη και την ένταση, μεταξύ των εμπλεκομένων. Ο 37χρονος δεν έχει δώσει ακόμη απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των δύο πλευρών και εάν προηγήθηκε κάποια διαφωνία ή αν προυπήρξε άλλο περιστατικό, που οδήγησε στην καταδίωξη.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η καταδίωξη εκτυλίχθηκε σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου εκείνη την ώρα υπήρχε αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων.