Σε εξέλιξη η φωτιά στο Μουζάκι Ηλείας: Καίει αναγεννημένο πευκοδάσος – Επιχειρούν και πάλι τα εναέρια μέσα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο Μουζάκι Ηλείας που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8).

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής η φωτιά καίει αναγεννημένο πευκοδάσος ενώ το σημείο που προβληματίζει περισσότερο τους πυροσβέστες είναι το βορειοδυτικό τμήμα του μετώπου της πυρκαγιάς.

Επιχειρούν και πάλι τα εναέρια μέσα

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και πάλι με το πρώτο φως της ημέρας, το πρωί της Δευτέρας (10/8) δυνάμεις της αεροπυρόσβεσης.

Συγκεκριμένα αυτή την ώρα επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Από εδάφους επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ με 28 οχήματα.

Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.