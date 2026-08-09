Μαίνεται η φωτιά στο Μουζάκι Ηλείας – Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κέρκυρα

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Εξακολουθούσε να μαίνεται αργά το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας η φωτιά στο Μουζάκι Ηλείας, σύμφωνα με την πληροφόρηση του enikos.gr από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αντιθέτως, υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στην Κέρκυρα, με βάση τις ίδιες πηγές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς σε δασική έκταση στο Μουζάκι κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Επιχειρούν 105 πυροσβέστες

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, 28 οχήματα, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στις δυνάμεις συμμετέχουν και 25 πυροσβέστες από την Τσεχία.