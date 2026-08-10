“Έθιμο” οι κλοπές πολυτελών ρολογιών στην Κυανή Ακτή – Νέα σύλληψη

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Είναι κάτι σαν έθιμο κάθε καλοκαίρι πολύ καλά οργανωμένοι κλέφτες να προσπαθούν να αφαιρέσουν κοσμήματα από πλούσιους ξένους τουρίστες στην Κυανή Ακτή, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Αυτό συνέβη και το Σάββατο όταν τέσσερις Ισπανοί συνελήφθησαν για την κλοπή ενός ρολογιού πολυτελείας στο Σεν Τροπέ.

Ο Βραζιλιάνος τουρίστας κάτοχος του ρολογιού, το οποίο βρέθηκε και του επιστράφηκε, δήλωσε ότι η αξία του ρολογιού ήταν 300.000 δολάρια (περίπου 261.000 ευρώ), δήλωσε σήμερα η χωροφυλακή του νομού Βαρ.

Το ρολόι εκλάπη την Παρασκευή στο Σεν Τροπέ, θέρετρο που προσελκύει κάθε καλοκαίρι μια διεθνή πελατεία που αποτελείται από διασημότητες, υπερπλούσιους και τουρίστες, σύμφωνα με τη χωροφυλακή.

Έχουν κλαπεί 15 ρολόγια πολυτελείας από την αρχή του καλοκαιριού

Περίπου δεκαπέντε ρολόγια πολυτελείας έχουν κλαπεί από την αρχή του καλοκαιριού.

Σε τέσσερις από αυτές τις υποθέσεις, έγιναν οκτώ συλλήψεις. Για τις υπόλοιπες, διεξάγονται έρευνες, δήλωσε η χωροφυλακή.

Τα τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για την κλοπή του ρολογιού του Βραζιλιάνου τουρίστα διέφυγαν με όχημα, πριν συλληφθούν στην πόλη Κογκολέν, όχι μακριά από το Σεν Τροπέ, και τεθούν υπό κράτηση, δήλωσε εκπρόσωπος της χωροφυλακής.

Η σύλληψή τους έγινε έπειτα από καταδίωξη στους ελικοειδείς δρόμους του κόλπου του Σεν Τροπέ, γράφει η εφημερίδα Nice Matin.

Φέτος, η ομάδα χωροφυλακής του Γκασέν-Σεν-Τροπέ ενισχύθηκε από ένα απόσπασμα του κεντρικού γραφείου καταπολέμησης παραβατικότητας (OCLDI) για να ασχοληθεί με υποθέσεις κλοπής ρολογιών πολυτελείας.