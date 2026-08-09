Κριστόφ Λαμπέρ: Κατέρρευσε σε φεστιβάλ ο 69χρονος ηθοποιός – Ανησυχία για την υγεία του «Χαϊλάντερ»

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Ανησυχία προκάλεσε η ξαφνική αδιαθεσία του 69χρονου Γάλλου ηθοποιού Κριστόφ Λαμπέρ (Κρίστοφερ Λαμπέρτ), ο οποίος κατέρρευσε ενώ υπέγραφε αυτόγραφα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Steel City Comic-Con στο Πίτσμπεργκ των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας διοργάνωσης το Σάββατο, ο πρωταγωνιστής του «Highlander» υπέγραφε αυτόγραφα για τους θαυμαστές του όταν «κατέρρευσε ξαφνικά», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο TMZ.

‘Highlander’ Star Christopher Lambert Collapses at Pittsburgh Comic Con, on the Mend https://t.co/YrcPVrKzpG — TMZ (@TMZ) August 8, 2026



Στη συνέχεια, ο Λαμπέρ τοποθετήθηκε σε ασθενοφόρο και διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι διοργανωτές του Steel City Con εξέδωσαν επίσης ανακοίνωση για το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο Λαμπέρ «Έπρεπε να αποχωρήσει από την εκδήλωση λόγω ενός προσωπικού ζητήματος».



Το φεστιβάλ ανακοίνωσε παράλληλα ότι η προγραμματισμένη φωτογραφική συνεδρία (photo op) με τον ηθοποιό ακυρώθηκε.

Highlander Star Christopher Lambert Collapses at Steel City Comic-Con.

Apparement l’acteur se serait effondré et évanoui alors qu’il signait des autographes… pic.twitter.com/o4jTGO45ud — Des Toiles & Des Poils (@RDAF2) August 9, 2026

Η κατάσταση της υγείας του

Εκπρόσωπος του σταρ της ταινίας «Mortal Kombat» δήλωσε στο TMZ ότι ο ηθοποιός είναι «εντελώς καλά» και ξεκουράζεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Λαμπέρ δεν είχε κοιμηθεί αρκετά το προηγούμενο βράδυ και δεν είχε φάει πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να πέσει το σάκχαρό του.

‘Highlander’ star Christopher Lambert, 69, collapses at Pittsburgh Comic-Con https://t.co/wdCFfrn4SJ pic.twitter.com/h1wtqMG9bM — New York Post (@nypost) August 9, 2026



Παραμένει ασαφές εάν ο Λαμπέρ θα παρευρεθεί στη διοργάνωση την Κυριακή. Ωστόσο, αναφέρθηκε στο μέσο ενημέρωσης ότι θα είναι αρκετά καλά ώστε να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη εμφανισή του στο FAN EXPO στο Σικάγο την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Page Six επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο του Λαμπέρ για σχολιασμό, αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.

Η προηγούμενη περιπέτεια με την υγεία του

Πέρυσι, ο Λαμπέρ είχε άλλη μια περιπέτεια με την υγεία του όταν τραυματίστηκε στην πλάτη έπειτα από πτώση από σκάλα στο ξενοδοχείο του.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, ο πρωταγωνιστής του «Highlander II: The Quickening» αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή του στο σουηδικό φεστιβάλ SciFiWorld τον περασμένο Μάρτιο.

Τότε, οι εκπρόσωποί του είχαν δηλώσει: «Ως ηθοποιός, τα γυρίσματα και η προώθηση των ταινιών του αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και πάντα αποτελούσαν, ενώ τρέφει τον υψηλότερο σεβασμό για τους ανθρώπους που διοργανώνουν εκδηλώσεις και τους θαυμαστές που παρευρίσκονται».

«Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο comic con», είχαν προσθέσει.